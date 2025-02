El "Peque" Schwartzman le ganó a Jarry y avanzó en el Argentina Open: "Todavía no me jubilé"

En el mismo, el "Peque" estuvo con las energías puestas en pasar a la siguiente instancia. Logró salvar un break point en el primer game y poco a poco fue incomodando a Jarry, quien comenzó a mostrar dudas y errores no forzados.

Recién en el sexto juego, el argentino logró un quiebre clave para adelantarse 4-2 e hizo enloquecer a todo el público argentino. Posteriormente, cerró el partido con un 6-3 y se llevó la victoria en 2 horas y 55 minutos de partido.

Diego Schwartzman se ilusiona con seguir avanzando

Schwartzman consiguió su primera victoria ante un tenista del top 50 del ranking ATP luego de dos años, ya que la última vez fue en octubre del 2023.

Después del partido, el "Peque" comentó como vivió la previa de su partido, el cual podría haber sido el último: "La verdad es que no me esperaba ganar. Ya estaba preparado una hora antes y decía: 'Uh, voy a empezar a llorar antes' y de repente se empezó a dar el partido para ganarlo".

"La verdad que es increíble. Siendo honesto, no sé en que momento generé todo esto. Es tan simple como la frase: 'No me alcanzan las palabras para agradecer , pensé que después de la cancelación de ayer iba a jugar con menos gente y se armó un clima de Copa Davis", destacó el tenista entre lágrimas a TyC Sports.

Por último, y entre risas, Schwartzam aseguró: "Todavía no me jubilé, así que queda un ratito más en cancha".