El plantel de Gimnasia sacó un comunicado por la denuncia de agresiones a juveniles

image.png

"Como equipo lo hemos charlado y por eso decidimos expresar, a través de este comunicado, nuestro descontento y preocupación ante la información difundida en redes sociales y medios de comunicación", agregaron los jugadores, quienes replicaron el comunicado en sus redes sociales.

"Respetamos y acompañamos a la actual política institucional que prohíbe cualquier tipo de 'Bautismo, ritual o rito de iniciación' que implique el uso de la fuerza física, y manifestamos nuestro rechazo a toda forma de violencia en el deporte", remarca el escrito.

"Junto con el Cuerpo Técnico, la Comisión Directiva y todos los triperos y triperas seguiremos unidos, trabajando para hacer un Gimnasia cada vez más grande", concluyeron los jugadores que decidieron expresar su posición antes del entrenamiento de esta tarde.

En tanto, el presidente de Gimnasia, Mariano Cowen, si bien reconoció "el maltrato que sufrieron futbolistas juveniles entre 2019 y 2021", descartó agresiones sexuales y ratificó el compromiso del club en el sentido de no avalar esas prácticas, conocidas en el ámbito futbolístico como "rituales de iniciación" o "bautismos".

"No avalamos ese tipo de cosas y no van a pasar en el club bajo nuestra conducción. Hay que desterrarlas del deporte en general, no solamente del fútbol", dijo Cowen en diálogo con C5N.

Los detalles de los violentos "bautismos"

El pasado domingo se conocieron denuncias a través de las redes sociales y portales deportivos de La Plata tras el empate sin goles Banfield y Gimnasia, que mencionaban hechos ocurridos en 2019 en una concentración de pretemporada, con agresiones a manos de un grupo de jugadores de mayor experiencia autodenominados "Los Ninjas".

Dicho grupo de agresores estaba encabezado por el uruguayo Brahian Alemán (que fue transferido a Banfield en el último mercado de pases), seguido de Víctor Ayala, Matías Pérez García y Nelson Insfrán.

image.png

“Los pibes no podían dormir pensando que iban a entrar a la habitación y los iban a golpear con el ritual de iniciación”, aseguró una fuente.

Ante esta situación, la actual comisión directiva de Gimnasia dispuso investigar posibles casos de abusos que tendría como víctimas a juveniles promovidos a la Primera División y que involucra a exfutbolistas de la institución, dijeron a Télam allegados a conducción "tripera".

"Como hincha y como socio me acuerdo que en ese momento se hablaba de 'Los Ninjas' pero estando en la tribuna no tomás conocimiento", agregó Cowen, quien indicó que "después de lo que se desencadenó en las últimas horas, uno se pone a trabajar de otra manera y a percibir los hechos para saber cómo fueron".

El juvenil Miramón lo cruzó con todo a Alemán:

Embed ROJA PARA MIRAMÓN: el jugador de Gimnasia le cometió infracción a Alemán y se fue expulsado en la #LigaProfesional.ESPN pic.twitter.com/nrTAMwRNTC — SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2023

En este marco, desde la dirigencia de Gimnasia indicaron que si bien no existe una denuncia policial o actuación judicial al respecto, hubo conversaciones "con los representantes, y en algunos casos familiares de los juveniles. Tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar del que sufrió".

"Hablé con los referentes que tenemos actualmente en el plantel, más que nada para ponernos a disposición. Ellos me dicen que no hubo abuso sexual aunque si maltratos y humillaciones de ex referentes a juveniles", añadió Cowen, quien asumió en noviembre de 2022.

"Los presuntos abusos sexuales como los que se mencionaron en las redes, no ocurrieron. Pero sí confirmaron que existieron golpes, o tapar con sábanas a alguien como te pasaba antes cuando ibas a la colimba", concluyó el dirigente, quien reiteró que el club investigará lo que haya pasado con la dirigencia que los precedió, que encabezaba Gabriel Pellegrino.

Los jugadores quedaron concentrados esta noche en el predio de Estancia Chica, de cara al partido que Gimnasia jugará este viernes a las 18 contra Instituto de Córdoba en su estadio del Bosque platense, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.