Opta Analysts, la supercomputadora que predijo quién ganará el Mundial 2026

La tecnología lanzó un ranking con las selecciones que más probabilidades tienen de ganar la Copa del Mundo que comenzará este mes. Conocé los detalles.

La súpercomputadora de Opta Analysts , famosa por sus predicciones en el mundo del fútbol, dio la nota en las últimas horas al hacer su predicción sobre el campeón del Mundial 2026 de la FIFA.

La misma le otorgó a la selección de España un 16,1% de probabilidades de ganar la Copa del Mundo , seguida de Francia (13%) e Inglaterra (11,2%) .

Tras el podio, el Top 5 lo completan Argentina, seguida por la Portugal de Cristiano Ronaldo . Ellos tienen un 10,4% y un 7% de probabilidades, respectivamente.

En 2022, la misma supercomputadora predijo que la selección brasileña era la favorita para llevarse el trofeo, con un 16% de probabilidades en aquel momento. Desde ya que se equivocó groseramente, ya que Brasil quedó eliminado en cuartos de final y el campeón fue Argentina.

Hoy, la tecnología ni siquiera sitúa a Brasil entre los cinco primeros países de la competición: el pentacampeón ocupa el sexto lugar con poco más del 6% de probabilidades. Es decir, quizás sea su año.

Para medir la predicción, la supercomputadora ejecuta alrededor de 10.000 escenarios de simulación para obtener las cifras proporcionadas. En los distintos escenarios, en el 35,9% de los casos, un equipo se coronaría campeón por primera vez, una cifra minoritaria que refuerza el dominio de los campeones ya coronados que ocupan los primeros puestos de la clasificación.

La tecnología de la empresa británica se hizo famosa y ganó reconocimiento en el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA, donde contra todo pronóstico señaló que el Chelsea iba a ser el campeón. Y semanas después, efectivamente lo fue. El equipo de Enzo Fernández derrotó por 3-0 en la final al poderoso PSG de Luis Enrique.