El polémico "gaste" de Djokovic a su joven rival, al ganar las semis del US Open

Novak Djokovic derrotó este viernes a Ben Shelton en tres sets, por las semifinales del US Open , pero hizo un gesto irónico que se llevó la atención de los espectadores.

En el primer y segundo set fue lapidario: no le dio margen a la ilusión a Shelton, el estadounidense de 20 años que revolucionó el US Open: usó el pasaporte por primera vez en diciembre pasado, saca a 240 km/h y lo apadrina el suizo Roger Federer.

Desbordado en los primeros dos sets, más allá de contar con algunas oportunidades, Shelton le puso emoción al tercero. Allí levantó considerablemente su nivel ante un Djokovic que comenzó a cometer más errores al verse cerca del cierre del juego.

image.png

Ben logró dos quiebres de servicio y dispuso de aquella bola para set en el 5-4. Incluso, levantó un match point antes de forzar el desempate. Hasta ahí llegó en su primer enfrentamiento con quien acumula 23 títulos de Grand Slam, uno más que Nadal.

La polémica por la celebración de Nole

Como cierre, al lograr su último punto y sellar el pasaje a la final, Nole copió el gesto de celebración de Shelton, el que consiste en hacer que habla por teléfono y luego cuelga la llamada. Al serbio le cerraba perfectamente: era como simular que cortaba la comunicación, casi un mensaje de que la historia de la joven promesa “había concluido”. Parece que, por eso, el gesto de Shelton al saludarse en la red no haya sido precisamente muy efusivo.

La “humorada” de Djokovic sonó más a provocación, con un gesto que recorre el mundo y que disparó el debate sobre si era necesario a esta altura de su carrera, con 36 años y tanta gloria sobre sus hombros.

Luego, en la rueda de prensa, Djokovic siguió con el tema: “Me encanta la celebración de Ben. Me pareció muy original. Así que la copié. Me robé su celebración”.

En tanto, Shelton también tuvo su explicación: “No lo vi hasta después del partido. No me gusta cuando estoy en las redes sociales y veo gente diciéndome cómo puedo o no celebrar. Si ganas el partido, mereces hacer lo que quieras. Cuando era niño, siempre aprendí que la imitación es la forma más sincera de adulación”.