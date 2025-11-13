SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de noviembre 2025 - 11:45

El posteo de Messi en las redes tras el multitudinario entrenamiento de la Selección en España: "Me emociona"

El capitán de la Selección argentina quedó impactado por el publico que asistió en Elche a la práctica y que le brindó todo su cariño.

El posteo de Messi en las redes tras el multitudinario entrenamiento de la Selección en España: "Me emociona"

"Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!", comentó Messi en las redes sociales, con emoción.

Según fuentes del club español, más de 20.000 personas asistieron al estadio para ver a los campeones del mundo entrenar por última vez antes de viajar a África, para enfrentar a Angola en un amistoso.

