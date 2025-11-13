Lionel Messi realizó un posteo en su cuenta de Instagram luego del multitudinario entrenamiento de la Selección argentina en Elche. El capitán quedó impactado por la cantidad de gente que asistió y que le dio otra muestra de cariño.
El posteo de Messi en las redes tras el multitudinario entrenamiento de la Selección en España: "Me emociona"
El capitán de la Selección argentina quedó impactado por el publico que asistió en Elche a la práctica y que le brindó todo su cariño.
"Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!", comentó Messi en las redes sociales, con emoción.
Según fuentes del club español, más de 20.000 personas asistieron al estadio para ver a los campeones del mundo entrenar por última vez antes de viajar a África, para enfrentar a Angola en un amistoso.
