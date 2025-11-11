Lionel Messi manifestó su deseo de volver al Barcelona y dejó la puerta abierta para jugar el Mundial 2026 con la Selección argentina







El futbolista rosarino aseguró que planea una vuelta a Barcelona con su familia, mientras que volvió a dejar abierta la puerta para jugar el Mundial 2026.

Messi reconoció que volverá a vivir en Barcelona y dijo en qué basará su decisión de jugar o no el Mundial 2026

Lionel Messi rompió el silencio y su palabra volvió a retumbar en todos los portales del mundo. Luego de que el rosarino sorprendió a propios y extraños por su visita al estadio Camp Nou de Cataluña, donde se convirtió en el mejor futbolista del mundo, ahora declaró que planea volver a vivir en Barcelona.

En una nota al diario catalán Sport, se lamentó haberse ido de dicha ciudad: "Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”, manifestó.

“La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosa", aseguró sobre su etapa en el FC Barcelona.

Lionel Messi en el Camp Nou Además, reafirmó su intención de volver a la ciudad: “Tengo muchas ganas de ir para ahí, que extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou".

Para cerrar el tema, agregó: "Va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio. Agradecido por el cariño de siempre y nada más que gracias".

En que basará Messi su decisión de jugar o no el Mundial 2026 El capitán de la Selección Argentina también habló de la chance de jugar una nueva Copa del Mundo a sus 39 años. “No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel. Un Mundial especial y más después de haberlo ganado”, indicó el rosarino. Además, explicó que su preparación en Inter Miami es diferente a la de sus compañeros en Europa. “Nuestra temporada es distinta. Vamos a tener una pretemporada de por medio y pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial. Hay que ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar”, detalló. messi seleccion Por último, se soltó y reconoció: “Obviamente soy consciente de que es un Mundial y es especial, lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”, finalizó.