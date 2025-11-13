La Selección Argentina es furor en España y rompe récords: más de 20.000 personas asistieron al entrenamiento







La presencia de la Selección Argentina en el estadio Martínez Valero de Elche generó una respuesta masiva entre los fanáticos, que agotaron en pocas horas las 20.000 entradas que ofreció el club local.

Este jueves, la Selección Argentina llevó a cabo un entrenamiento abierto al público en el estadio del Elche, donde más de 20 mil personas se congregaron en el estadio Manuel Martínez Valero para ver a Lionel Messi y los campeones del mundo.

Esta inusual y multitudinaria sesión matutina formó parte de la preparación del conjunto bicampeón de América antes de su próximo compromiso internacional frente a Angola.

image El público general pudo acceder a las invitaciones a través de la web oficial del club. La demanda superó todas las previsiones, dejando al estadio cerca de su máxima capacidad y evidenciando el entusiasmo por ver de cerca a la Selección.

image La sesión tuvo un marcado enfoque futbolístico. En la primera parte, Scaloni dispuso movimientos tácticos de 11 durante unos quince minutos, priorizando las salidas desde el fondo y la circulación de la pelota.

Más tarde, el cuerpo técnico organizó un bloque de jugadas con pelota parada, a favor y en contra, y el entrenamiento culminó con un ensayo formal de fútbol entre los distintos grupos.

image El posible equipo de Argentina para enfrentar a Angola Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.