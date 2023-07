El presidente de Newell's se desligó de la polémica con la barra por una bandera

El presidente de Newell's , Ignacio Astore , aseguró que no tiene "nada que ver" con la bandera de la banda criminal "Los Monos" desplegada en el estadio del club rosarino durante el partido despedida de Maximiliano Rodríguez , y aseguró que si contenía "un mensaje" no era para la entidad.

"No tengo un cargo político, no soy jefe de la policía, no soy fiscal, no soy gobernador. Solamente me tengo que encargar de una institución, no tengo por qué encargarme de una bandera" , manifestó Astore en diálogo con Cadena 3 Rosario .

Luego, agregó: "En algún lugar se filtró ese video que solo estaba en fiscalía. Yo tengo familia y amigos, yo no tengo nada que ver con esa bandera. Si tiene un mensaje no es para Newell´s".

Por otro lado, señaló que "estaba de espaldas cuando desplegaron la bandera".

El presidente de Newell's apuntó contra los fiscales y los políticos por el hecho: "Uno de los fiscales que me inculpa estaba en la tribuna del Palomar. Tiene el poder de incautar la bandera en ese momento".

"El fiscal no hizo nada, viendo de pechito como desplegaban la bandera. Yo no manejo las cámaras del club, aparentemente una no funcionaba pero varias sí. Tengo entendido que buscaban una que no andaba", continuó. "Los políticos tienen que ponerse los pantalones largos y dejar de echar culpas a los demás. Yo se lo que tengo que hacer porque tengo la personalidad para hacerlo", completó.

La bandera en el homenaje de Maxi Rodríguez:

image.png

Por otro lado, el abogado de Astore, Froilán Ravena, manifestó que "el club no tuvo nada que ver con el evento", también en diálogo con Cadena 3 de Rosario: "No me sorprende para nada el video. Cuando se filtra, porque es evidencia judicial, y se filtra a los medios, llega a manos de Astore y él me dice que es bueno que se vea el video, porque exhibe lo que él hizo".

"Qué hacía Astore, ¿llama al 911? ¿Quién paga el velorio después? Todos sabemos como es esto. No tenía obligación de avisar nada a nadie, tampoco sabía de qué se trataba. Él no es funcionario público, no tiene obligación de denunciar", disparó.

También señaló que el dirigente fue al estadio "para ver el estado del césped porque Heinze se lo pidió". "En el video se ve que se queda mirando al campo de juego y la bandera pasa por al lado. En ese momento pasan muchas cosas por al lado. Estaban desmontando lo armado para la despedida", remarcó.

"Que Astore esté en esta situación vende. Si lo quieren imputar que lo imputen. Irá, explicará. Pero después deberán dar explicaciones de las irregularidades que sucedieron. El despliegue de la bandera no es intimidación pública", remarcó. "El presidente no está para ver si entra o no una bandera. para eso está la seguridad. El club alquiló el estadio, no tuvo nada que ver con el evento", cerró el abogado.