El reclamo del entrenador de Irán a Gianni Infantino: "Somos la selección más oprimida"

El presidente del organismo elogió a los jugadores tras el empate ante Nueva Zelanda, pero Amir Ghalenoei al mandatario de la FIFA pidió respuestas por los problemas de visas y traslados que afectan al plantel.

Escándalo: Infantino visitó el vestuario de Irán y su entrenador le reclamó: "Somos la selección más oprimida"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , visitó este martes el vestuario de la Selección de Irán después del empate 2 a 2 ante Nueva Zelanda , por el Grupo G del Mundial 2026 , y mantuvo un diálogo con los jugadores y el cuerpo técnico en medio del fuerte malestar del seleccionado asiático por los problemas migratorios que atraviesa en Estados Unidos .

El dirigente suizo buscó respaldar al plantel iraní tras un partido cargado de tensión extradeportiva y elogió la respuesta del equipo, que logró igualar dos veces el marcador en su estreno mundialista.

“Están escribiendo historia y todo el mundo los está observando” , les dijo Infantino a los futbolistas, en una arenga dentro del vestuario en la que también remarcó el peso emocional de representar al país en un contexto complejo.

El titular de la FIFA agregó un mensaje de apoyo al plantel : “Tu corazón por tu pueblo, tu familia y tus amigos. Eres más fuerte que cualquier cosa” , según se observó en las imágenes difundidas tras el encuentro.

Incluso, Infantino intentó distender el clima con una broma dirigida al cuerpo técnico iraní: “Si el entrenador necesita un delantero, juego el siguiente partido con ustedes” , lanzó ante los futbolistas.

Sin embargo, el momento también sirvió para que el seleccionador Amir Ghalenoei trasladara su reclamo al máximo dirigente del fútbol mundial por los inconvenientes que sufrió la delegación iraní desde su llegada al torneo.

El entrenador enumeró los problemas logísticos, las visas rechazadas a integrantes de la delegación y las dificultades para instalar una base de trabajo estable, y sostuvo que Irán es “la selección más oprimida del Mundial”.

Embed FIFA President Gianni Infantino visited the Iranian national football team's dressing room following the Iran-New Zealand match in Group G of the 2026 World Cup.

He praised the players, saying, "You are writing history and the whole world is watching you. Continue to play with⬇️ pic.twitter.com/O9LZk0broy — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 16, 2026

Ghalenoei pidió que la FIFA actúe para garantizar condiciones equitativas de competencia, luego de que varios miembros de la delegación no pudieran ingresar a Estados Unidos y de que el plantel debiera regresar de inmediato a México tras el partido.

Irán, que había previsto otra planificación para su estadía durante la Copa del Mundo, terminó estableciendo su base en Tijuana y afronta cada compromiso en territorio estadounidense bajo un esquema de traslados que genera incomodidad dentro del cuerpo técnico.

El episodio volvió a poner el foco en uno de los temas más sensibles del Mundial 2026: las restricciones migratorias, los controles de ingreso y la relación entre la organización deportiva y las decisiones políticas de los países sede.