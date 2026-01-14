El récord en Racing que pretende romper "Maravilla" Martínez

El delantero reveló cuáles son sus intenciones a largo plazo en el conjunto de Avellaneda, previo al comienzo de la Liga Profesional.

El delantero Adrián “Maravilla” Martínez , aseguró que le gustaría ser el “máximo goleador de Racing en este siglo” , a la vez que remarcó que no está ”muy lejos" de poder conseguirlo..

El atacante de 33 años brindó declaraciones televisivas y dejó en claro su lealtad con Racing, mientras que mencionó su máximo objetivo con la institución.

"Yo dejo que Dios obre, cuando arranqué en el fútbol ni tenía pensado jugar una copa internacional y después la terminé ganando. Tengo contrato por tres años más y me gustaría quedar como máximo goleador de Racing en este siglo. No estoy muy lejos, así que la meta sería esa" , explicó el goleador.

Luego de 94 partidos vistiendo la camiseta de Racing, Martínez acumula 54 goles y 12 asistencias, mientras que sumó dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 , junto a dos premios de máximo goleador en certámenes internacionales.

"Gustavo (Costas) me mató el año pasado, quería que haga 35 goles. Si competimos en todos los torneos bien y llegamos a las finales creo que voy a poder andar en la misma cantidad que hice este año” , soltó el delantero tras convertir 22 tantos en 45 encuentros durante la pasada temporada.

¿Qué le falta a “Maravilla” Martínez para convertirse en el máximo goleador del siglo?

Para alcanzar el hito, Adrián Martínez, número tres en el ranking de goleadores del Siglo XXI, deberá superar a dos ídolos de Racing como lo son Diego Milito y Lisandro López.

El actual presidente de la entidad y con gran trayectoria en el Inter de Milán, anotó 58 tantos en 220 partidos con el conjunto de Avellaneda, cifra que parecería que el nacido en Campana podría superar sin problemas.

No obstante, el máximo artillero se encuentra un poco más lejos y parece una cifra compleja de alcanzar. Sin embargo, si el delantero de 33 años mantiene su racha goleadora de las últimas campañas, podrá hacerlo sin problema.

López suma 79 anotaciones en 232 partidos, por lo que Martínez tendrá que convertir 38 tantos más para alcanzar los 80 y superar al oriundo de Rafael Obligado, quien supo vestir la camiseta de Porto y Olympique de Lyon, entre otros.