14 de enero 2026 - 15:00

El thriller psicológico que ya llega a Disney + y es protagonizado por Ashton Kutcher

La plataforma de streaming presentó uno de sus títulos más prometedores para 2026.

La historia está basada en el cómic de Jeremy Haun y Jason A. Hurley.

Disney+ renueva su catálogo para 2026 y, dentro de su calendario, cuenta con una amplia cantidad de estrenos que renuevan la oferta a nivel global. Dentro de las nuevas propuestas de series y películas, este primer mes del año marcará una diferencia para la plataforma en el mundo del streaming.

Es por eso que, dentro de estas nuevas opciones, la plataforma apuesta a traer títulos que llamen la atención de sus espectadores y prometan convertirse en éxitos rotundos. Uno de esos títulos es un thriller psicológico que llegará a la plataforma en pocos días, y esto es todo lo que debes saber para no perderte de su estreno:

Belleza perfecta disney+

De qué trata "The Beauty", el nuevo thriller psicológico dirigido por Ryan Murphy

La historia está basada en el cómic de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, y se sitúa en un mundo donde existe una enfermedad de transmisión sexual que, lejos de ser un problema, tiene un efecto inesperado: vuelve hermosas a las personas que la contraen.

La belleza física pasa a ser algo accesible para cualquiera, pero con un precio oculto. A la vez, investigadores comienzan a descubrir que detrás de esa perfección estética hay algo mucho más oscuro.

La serie busca ser una crítica social y promete mezclar thriller con horror corporal. Para aquellos usuarios que disfrutan de este género, "The Beauty" se estrenará el 22 de enero en Disney+, a nivel global.

Tráiler de "The Beauty"

Reparto de "The Beauty"

  • Evan Peters
  • Ashton Kutcher
  • Anthony Ramos
  • Jeremy Pope
  • Rebecca Hall

Además, la producción fue dirigida y producida por Ryan Murphy, y contará con la aparición especial de estrellas como Bella Hadid.

