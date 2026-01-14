Murió la cantante Melania Pérez, una referente del folclore de Salta

Además de su labor artística, Pérez fue una docente de canto muy reconocida en la Ciudad de Buenos Aires.

La cantante folclórica salteña Melania Pérez falleció a los 76 años. Fue considerada por sus pares como una de las voces más importantes y conmovedoras del folclore argentino, con una trayectoria marcada por la profundidad interpretativa, la coherencia artística y el respeto por la raíz cultural.

Su partida deja un vacío significativo en el ámbito cultural, pero también un legado sólido, construido con sensibilidad, estudio y una permanente búsqueda estética.

Su ingreso profesional a la música se produjo en marzo de 1965, cuando fue convocada para integrar el grupo vocal Las Voces Blancas . Dos de sus integrantes, salteños con quienes había compartido experiencias musicales en la infancia, viajaron especialmente para tomarle una prueba y luego la llevaron a Buenos Aires.

Con apenas 17 años, Melania se incorporó a un conjunto que pronto se destacaría por su originalidad armónica. Su voz aportó un sello folklórico distintivo, clave en la identidad del grupo, que logró grabaciones en un sello de relevancia, giras por todo el país y el exterior, y la consagración en el Festival de Cosquín en 1967. Además, obtuvieron el primer premio en el Festival Odol de la Canción, emitido por Canal 13, con la zamba Pastor de Nubes.

De manera paralela a su carrera artística, Melania sostuvo una intensa formación académica: estudió canto con la profesora española María Contreras , realizó cursos de fonoaudiología e integró el Coro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Las diferencias de criterio artístico y personales la llevaron a alejarse de Las Voces Blancas y a regresar a Salta, donde en 1972 se sumó al cuarteto vocal El Vale Cuatro, armonizado y dirigido por Gustavo “Cuchi” Leguizamón , junto a Rubén Palavecino , Chacho Campos y Arsenio Lucero , presentándose en diversos escenarios provinciales.

En 1974 inició su camino como solista y participó en el Festival Nacional de Paso del Salado, en Santa Fe, donde obtuvo el primer premio en canto por decisión unánime del jurado y del público, siendo especialmente reconocida por un repertorio inédito y de gran calidad artística.

Más adelante conoció a “Hicho” Vaca, con quien conformó el Dúo Herencia y compartió un profundo vínculo personal y creativo. El dúo recorrió escenarios de todo el país, grabó para el sello Odeón y obtuvo la mención consagratoria en Cosquín 1981.

En 1985, Melania integró la edición especial Las Joyas de la Música Argentina junto a figuras consagradas del folclore nacional, y realizó giras por el norte argentino con el espectáculo La Gente de Uno, junto a destacados poetas y músicos como Manuel J. Castilla, Walter Adet, Raúl Aráoz Anzoátegui, Carlos Hugo Aparicio, Jacobo Regen, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, José Juan Botelli y Patricio Jiménez.

Además de su labor artística, Melania Pérez fue una docente de canto muy reconocida en la ciudad de Buenos Aires y se encontraba vinculada a proyectos internacionales, entre ellos una gira por Europa junto a Dino Saluzzi y Juan Falú, con presentaciones previstas en Francia y España.