Boca: el parte médico con todos los lesionados que no podrán jugar esta noche

El “Xeneize” se medirá este miércoles con Millonarios de Colombia, en un encuentro en el que sufrirá la ausencia de varios jugadores.

El Departamento Médico de Boca publicó un parte con el detalle de los jugadores lesionados que no podrán decir presente en el amistoso de este miércoles ante Millonarios de Colombia.

Según se informó en el parte médico, los jugadores que arrastran lesiones y que no podrán jugar al menos ante el conjunto colombiano son el defensor Rodrigo Battaglia y el volante ofensivo Carlos Palacios, además del delantero uruguayo Edinson Cavani y Milton Giménez.

Battaglia, que llegó a principios de 2025 y que se consolidó en la zaga central de la defensa pese a haber jugado gran parte de su carrera como mediocampista, presenta una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho.

Por otra parte, el chileno Palacios, otro que llegó a principios del año pasado, tiene una sinovitis en la rodilla derecha.

Finalmente, Cavani presenta una lumbalgia, mientras que Giménez, uno de los jugadores más cuestionados en el último tiempo, tiene una pubalgia.

Boca se enfrentará este miércoles a las 19 ante Millonarios de Colombia, en un encuentro amistoso en el que se homenajeará al fallecido ex director técnico Miguel Ángel Russo, quien ganó títulos en ambas instituciones.