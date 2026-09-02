La AFA homenajea a Lionel Messi: habrá un minuto de aplausos en cada partido de todas las categorías + Agregar ámbito en









Después de que el excapitán de la Albiceleste haya anunciado que colgaba su camiseta a nivel selecciones, la Asociación del Fútbol Argentino decidió que en todos los estadios de las categorías nacionales se parará el tiempo al minuto 10 para que la gente pueda expresarse.

El homenaje que planeó la AFA para la octava fecha del Torneo Clausura, por el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó este miércoles en todos los estadios de las disciplinas del deporte –fútbol once, futsal y fútbol playa–, tanto masculino como femenino, se pararán los encuentros en el minuto 10 del primer tiempo y durante un minuto la gente que concurra a los partidos brinde aplausos en homenaje a Lionel Messi, tras su retiro de la Selección argentina.

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El ahora excapitán de la Albiceleste comunicó su decisión el lunes en un posteo de Instagram. Con una imagen de tres hojas escritas a mano, despidiéndose de la gente, brindó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado.

El comunicado de AFA en el boletín oficial. AFA “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, comenzó Messi. En la última parte de la carta aclaró que fue redactada el 21 de julio, dos días después de la final, y que luego del fallecimiento de su padre estaba más convencido de la decisión.

A pesar de la confirmación de esta resolución, varios hinchas argentinos especulan con que el “10” pueda recibir un partido de despedida con la celeste y blanca, con la ilusión de verlo una última vez en la cancha, y quitarse el recuerdo de que la última vez que la portó en cámara fue llorando, luego de perder la final del Mundial 2026 contra España.

Lionel Messi, minutos después de recibir la medalla en la final del Mundial 2026. @leomessi En su paso por la Selección argentina Messi fue de menos a más, o lo máximo. En 207 partidos convirtió 125 goles y repartió 68 asistencias. Además, consiguió 5 subcampeonatos y 4 títulos, entre ellos el Mundial de Qatar 2022.

El video de la AFA en homenaje a Messi La propuesta, difundida un día después de que Messi confirmara el final de su ciclo con la Selección, busca homenajear al futbolista desde una perspectiva original. Durante aproximadamente un minuto y medio, un locutor personifica al escudo que acompaña a la camiseta argentina y se dirige directamente al “10”. “Te quiero decir lo mucho que te vamos a extrañar”, comienza el mensaje, antes de recordar que Messi fue quien siempre defendió el escudo y lo llevó “con orgullo en el pecho”. La referencia también apunta a la conquista del Mundial de Qatar 2022, que permitió conseguir la tercera estrella para la Selección. @afaseleccion Hacia el cierre, el video destaca una consecuencia que excede los títulos y los resultados deportivos: la cantidad de chicos y fanáticos que comenzaron a vestir la camiseta argentina inspirados por Messi.