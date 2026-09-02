El emotivo homenaje de AFA a Lionel Messi tras su despedida: "Gracias por unir a todo un país"

La AFA publicó un video en el que el escudo de la Selección le habla al capitán y repasa sus momentos más importantes con la camiseta argentina.

Lionel Messi cerró una etapa de 21 años con la Selección argentina, durante la cual disputó seis Mundiales.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) despidió a Lionel Messi con un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que el propio escudo de la Selección asume la voz para agradecerle al capitán por más de dos décadas de historia compartida y por haber llevado a la Argentina nuevamente a la cima del mundo.

La propuesta, difundida un día después de que Messi confirmara el final de su ciclo con la Selección, busca homenajear al futbolista desde una perspectiva original. Durante aproximadamente un minuto y medio, un locutor personifica al escudo que acompaña a la camiseta argentina y se dirige directamente al “10”.

“ Te quiero decir lo mucho que te vamos a extrañar ”, comienza el mensaje, antes de recordar que Messi fue quien siempre defendió el escudo y lo llevó “ con orgullo en el pecho ”. La referencia también apunta a la conquista del Mundial de Qatar 2022 , que permitió conseguir la tercera estrella para la Selección.

Messi puso fin el lunes 31 de agosto a una etapa de 21 años representando al seleccionado argentino , luego de haber disputado su sexto y último Mundial un mes y medio antes. La despedida generó una ola de homenajes para uno de los máximos ídolos deportivos y populares del país.

La AFA eligió al escudo de la Selección como protagonista de su homenaje para despedir al capitán argentino.

En el video, el escudo recuerda que fueron “ más de 20 años ” compartiendo cada partido y escuchando los latidos del capitán. También repasa los distintos dorsales que Messi utilizó antes de convertirse en el dueño de la histórica camiseta número 10 , incluyendo los números 15, 18 y 19.

“No hay foto en la que no estemos juntos, aunque en algún momento pensaste que no era para vos”, señala el narrador, en una referencia al largo recorrido del futbolista con la Selección y a los momentos difíciles que atravesó antes de conseguir los títulos más importantes.

Del Maracaná a Qatar y el último Mundial

El homenaje también repasa algunos de los episodios más importantes de la carrera internacional de Messi. El escudo recuerda que ambos “se cayeron y levantaron juntos”, antes de enumerar las grandes conquistas y momentos que marcaron su trayectoria.

Entre ellos aparecen la final de la Copa América 2021 contra Brasil en el Maracaná, el último penal ejecutado en el Mundial de Qatar 2022 y el triunfo ante Inglaterra en las semifinales de la última Copa del Mundo.

La Copa América 2021 y el Mundial 2022 fueron dos de los grandes títulos conquistados por Messi con la Selección.

El mensaje también hace referencia a los dos subcampeonatos mundiales que Messi protagonizó con Argentina, en 2014 y 2026. En ese momento, el escudo le reconoce al capitán que “los dos sabemos que merecíamos alguna más”.

El mensaje final de AFA para Messi

Hacia el cierre, el video destaca una consecuencia que excede los títulos y los resultados deportivos: la cantidad de chicos y fanáticos que comenzaron a vestir la camiseta argentina inspirados por Messi.

El escudo le señala al futbolista que cada vez son más los niños que utilizan la camiseta y aseguran que, cuando sean grandes, quieren ser como él. Con esa idea, la AFA eligió cerrar el homenaje con una frase que resume el impacto del capitán dentro y fuera de la cancha: “Cada vez hay más chicos que se ponen la camiseta y dicen que cuando sean grandes quieren ser como vos. Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”.

Así, la AFA convirtió la despedida de Messi en un reconocimiento a sus 21 años con la Selección, desde sus primeros partidos hasta la conquista del Mundial, y puso el foco en el vínculo que el futbolista construyó con la camiseta argentina y con varias generaciones de hinchas.