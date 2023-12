Elecciones en Boca: nuevo spot de Ibarra y Macri dice que "hace 4 años que no se sabe a qué juega" el club

El ex presidente de la Nación y de la institución xeneize prometió "un Boca que tenga la Bombonera Siglo XXI , el estadio más moderno y grande de Sudamérica , para que cada vez más bosteros podamos ir a la cancha". En ese sentido, apuntó contra que existen "filtros sin transparencia perjudicando a los socios" para poder ingresar.

Por su parte, el candidato a presidente Andrés Ibarra , consideró que "este domingo, los bosteros tenemos la oportunidad de elegir qué Boca queremos para los próximos años: un Boca del futuro , con Martín Palermo como director técnico y un plantel de jerarquía para seguir escribiendo más páginas gloriosas de nuestra historia". En contraposición, analizó que Boca " hace cuatro años no se sabe a qué juega ".

Para finalizar, Macri vuelve a intervenir en el video a partir de una imagen que lo muestra junto a ex futbolistas -excluyendo a Riquelme- levantando títulos nacionales e internacionales: "Ya pusimos a Boca por encima de todo y de todos".

Elecciones en Boca: la jueza Abrevaya falló a favor de Ibarra y Macri y habrá escrutinio separado

A 48hs de las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors, otro giro judicial cambia la dinámica de los comicios. Este viernes la jueza Abrevaya falló a favor de la cautelar presentada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri y los 13.000 socios cuestionados deberán votar por separado y con veedores de la IGJ y el Poder Judicial.

Minutos después de conocida la noticia, el oficialismo en Boca apeló esta cautelar. La Cámara Civil nuevamente puede dar, entre última hora de este viernes a y más tardar el sábado, un veredicto si revoca o no el fallo de Arbrevaya.

La medida presentada por el binomio Ibarra-Macri exige que los 13.364 socios xeneizes, los cuales denuncian que pasaron de la categoría adherentes a socios activos de manera sospechosa, voten en mesas diferenciadas al resto del padrón. Las urnas de estos hinchas solamente se abrirán en caso de que el triunfo oficialista sea por una cantidad menor a ese número de votos diferenciados.

Por otro lado, en caso de darse una brecha mayor al número de socios cuestionados en el resultado de las elecciones del domingo, esos más de 13 mil votos no se contabilizarán. Este pedido ya había sido propuesto por Walter Krieger, actual abogado de boca, pero al no haber acuerdo entre partes, no se concretó.