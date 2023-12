Boca: Ibarra y Macri presentaron una nueva cautelar a 72hs de los comicios

La jueza Alejandra Abrevaya , al frente de la causa, deberá dar a conocer cuál será la resolución en referencia al último pedido de la oposición, en un nuevo capítulo de la batalla judicial que comenzó hace más de un mes y que incluyó suspensiones, conferencias y movilizaciones . A pesar de todas los inconvenientes, esta vez los comicios no corren riesgo y las elecciones serán llevadas a cabo el domingo.

Por otro lado, en caso de darse una brecha mayor al número de socios cuestionados en el resultado de las elecciones del domingo, esos más de 13 mil votos no se contabilizarán. Este pedido ya había sido propuesto por Walter Krieger, actual abogado de boca, pero al no haber acuerdo entre partes, no se concretó.