Emiliano Dibu Martínez se entrenó con dos guantes, sin yeso y crecen las chances de que sea titular en el debut + Agregar ámbito en









Este jueves se realizó estudios que confirmaron la buena recuperación del arquero y se sumo al resto del grupo en las prácticas previas al Mundial 2026.

Emiliano Martínez el martes en su Instagram: "Feliz" @emi_martinez26

A cinco días del debut frente a Argelia, el cuerpo médico de la selección le realizó estudios a Emiliano Martínez este jueves y decidió retirarle el yeso del dedo anular de la mano derecha. En el entrenamiento de esta tarde practicó con guantes en ambas manos por primera vez desde su lesión en la final de la Europa League que ganó con Aston Villa.

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Los estudios arrojaron buenos resultados. Se empezó a formar el callo óseo en la fractura que esperaban los médicos. Dibu pudo volver a entrenar a la par de sus compañeros y ya se encuentra en la última etapa de su recuperación.

Martínez deberá utilizar la protección debida en el área, hoy le colocaron un apósito en el dedo, pero todo indica que volvería a la titularidad en el debut argentino en el Mundial 2026 el martes a las 22.

El entrenamiento de hoy reflejó un progreso evidente del arquero que venía trabajando diferenciado y a una mano. Este jueves utilizó ambas manos en ejercicios coordinativos con una pelota de tenis: las que le llegaban a la mano derecha las devolvía y las que iban a la mano izquierda las apretaba. Los movimientos fueron progresivos y sin exigencias extremas.

Luego, con los balones de fútbol todos los remates fueron hacia donde no tiene lesión para evitar golpes en esa mano. Por ahora, las señales son alentadoras pero el cuerpo médico seguirá evaluándolo los próximos días.

dibu martinez El Dibu había sufrido una fractura en el dedo anular de su mano derecha en la final de la Europa League con Aston Villa el 20 de mayo pasado. @emi_martinez26 Cómo eran los entrenamientos diferenciados de Emiliano Martínez en la concentración de Kansas City Los ejercicios eran sin guantes, en los que hacía desde tenis-fútbol hasta ejercicios de reacción con una pelota chiquita. Hoy empezó a caer del lado afectado, pero sin recibir impacto en la mano. Y además comenzó con ejercicios cotidianos de sus prácticas, pero solo con la mano izquierda. Habrán pasado 27 días de su lesión el día del partido contra Argelia y el arquero volvería a defender los tres palos argentinos luego de haberse perdido los amistosos contra Honduras e Islandia.