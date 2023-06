En España aseguran que "está bastante complicado" el regreso de Messi a Barcelona

“Está difícil, veo bastante difícil una llegada de Messi al Barcelona. No creo que se dé, está bastante complicado” , fue la primera declaración que hizo Monfort durante la transmisión en vivo, en nombre del padre de Messi .

“Ahora mismo depende de varias cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será. Hay muchas cosas en juego, muchas cosas que estamos pendientes y no es lo económico. Él jugaría gratis” , agregó según las palabras del agente y padre del jugador.

“Le molesta que se hable mal de su hijo porque él sufre. Que no es que no quiera venir, pero que anímicamente está mal, no sabe qué hacer”, fueron las supuestas palabras del papá de Lionel según lo que expresaron los periodistas españoles.

Por último, Monfort remarcó que Jorge le aseguró que “la relación con Laporta es muy buena”. Además, en las próximas horas habrá un comunicado decisivo sobre la situación. “Mañana, o pasado mañana, se anunciará tanto si viene como si no viene”, agregaron.