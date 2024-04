En Independiente auguran tiempos difíciles: "No vamos a poder incorporar a nadie"

Néstor Grindetti reconoció que la prioridad del Club Atlético Independiente será levantar las inhibiciones. "Es mucho dinero y hoy no lo tenemos", manifestó.

El presidente de Independiente , Néstor Grindetti , alertó sobre la delicada situación de las finanzas del club y aclaró que no será sencillo que la entidad de Avellaneda pueda incorporar en el mercado de pases por las inhibiciones que debe afrontar.

"Es una cantidad de dinero que Independiente hoy no tiene. Mientras no se levanten no vamos a poder incorporar a nadie. Carlos (Tevez) lo entiende y le pone el pecho a la situación", remarcó.