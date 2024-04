Siguen las malas noticias en Independiente: cayó una nueva inhibición

Tras estar varios mercados de pases cerca, Ferreyra llegó a Independiente en julio de 2022 a préstamo por seis meses, pero el ex Vélez no tuvo mucho rodaje y apenas jugó once partidos de 23, producto de algunas lesiones musculares que lo tuvieron a maltraer. Además, solo anotó un gol ante Aldosivi de Mar del Plata en el 3 a 0 por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol.