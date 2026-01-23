Papelón de Ferrari: tuvo una accidentada presentación y se le quedó el auto a Hamilton + Seguir en









La escudería Ferrari de Fórmula 1 presentó este viernes el SF-26, monoplaza para 2026, que al igual que el año pasado ya tuvo problemas.

La escudería Ferrari presentó este viernes el SF-26, monoplaza para 2026, que al igual que el año pasado ya tuvo problemas.

Durante la presentación, que se dio en el circuito de Fiorano, cerca de la ciudad italiana de Maranello, se vivió un momento tenso: mientras Lewis Hamilton conducía, el monoplaza se quedó sin energía en plena recta.

Esto abrió lugar a varias especulaciones y a una gran preocupación de sus fanáticos de cara a los tests de pretemporada, que serán en menos de una semana.

La SF26 de Hamilton se paró en medio de la pista.



Ferrari arrancó bien el 2026 pic.twitter.com/R5rj1RpSoT — Leclerc Argento¹ (@LeclercArgento) January 23, 2026 El primero de estos tests será privado y se realizará entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona, mientras que los otros dos se llevarán a cabo en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

Las principales novedades en el modelo son el predominio del típico color rojo de Ferrari, aunque este es mucho más claro con respecto al de 2025, y un mayor espacio para el blanco en la parte superior.

image El SF-26 será el modelo con el que Ferrari intentará volver a lo más alto de la Fórmula 1 luego de casi dos décadas de sequía. Esto se debe a que la última vez que un piloto suyo salió campeón fue el finlandés Kimi Raikkonen en el 2007, mientras que la última consagración en constructores de la escudería italiana se dio en el 2008. La temporada iniciará de manera oficial a principios de marzo, con el Gran Premio de Australia, que se corre en el circuito Albert Park de la ciudad de Melbourne.