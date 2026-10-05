Continúan las malas noticias en Boca: Alan Velasco será baja por 3 semanas + Agregar ámbito en









El extremo de Boca, que venía sumando una buena cantidad de minutos, sintió una molestia en el último partido, se hizo estudios y arrojaron la gravedad de su lesión.

Alan Velasco sufrió un desgarró y será baja en Boca durante, al menos, 21 días. @julimartinezfoto

Alan Velasco se desgarró el último viernes, en el partido contra Unión, y los análisis de este lunes por la mañana arrojaron la gravedad de la lesión. Si bien Rodolfo Arruabarrena había confirmado de que se trataba, gracias a los estudios pudieron resolver que el exIndependiente será baja durante 21 días.

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por más de que podría volver en un plazo menor, la realidad es que desde el club no van a querer apurar su regreso y van a permitir que evolucione de la mejor manera. El mediocampista, que comenzó a tener más minutos gracias a la llegada del “Vasco”, será reemplazado por un juvenil en las próximas convocatorias, debido a que el plazo para reforzarse ya culminó hace un mes y desde el Xeneize aseguran que no buscarán a un jugador para esa zona.

Velasco, una nueva baja en Boca. En lo que respecta a los partidos que se perderá, Velasco no estará disponible, por lo menos, en 3 encuentros: el viernes 9 de octubre frente a Instituto, el martes 13 en la ida de la Copa Sudamericana contra Vasco Da Gama, y el sábado 17 cuando se enfrenten a Talleres. Para la revancha en Brasil, por la copa internacional, llegaría muy con lo justo y su evolución diaria definirá si estará disponible para ese partido, aunque su fecha de regreso todavía no está estipulada.

Quiénes pueden reemplazar a Velasco A pesar de comenzar de suplente en varios partidos e ir rotando en lo que va de semestre, Velasco consiguió sumar el 50% de lo minutos en el ciclo de Arruabarrena y se estaba asentando como una de las piezas de recambio a seguir en los partidos venideros. Sin ir más lejos, en estos últimos cuatros partidos fue titular, incluyendo las victorias contra Racing y San Lorenzo, y el pasaje a semifinales de Sudamericana frente al San Pablo.

Sebastián Villa, el principal reemplazante de Velasco. @sebastian14villa Su reemplazante contra Unión fue Carlos Palacios, aunque precisamente en este encuentro estuvo más tirado de enganche. En el caso de jugar en su posición habitual, de extremo por izquierda, el jugador que tomaría su lugar sería Sebastián Villa. Por otro lado, para rellenar la convocatoria desde Boca evalúan subir a primera a los juveniles Lautaro Mendieta y Franco Pérez, según informó ESPN.

Los lesionados en Boca Sumada a la reciente lesión de Velasco, el que se tuvo que someter a quirófano hace menos de una semana fue Tomás Belmonte, quien se tendrá que recuperar de su lesión de meniscos y volverá para la pretemporada de 2027. Tomás Aranda, la baja más sensible de Boca. Continuando con las malas noticias para el Xeneize, los otros que también apuntan volver para el año que viene son Agustín Marchesín, por una rotura de los ligamentos a principios de año; Adam Bareiro, por una discopatía lumbar que lo obligó a operarse; y Tomás Aranda, quien se fracturó el peroné y fue una de las bajas más sensibles para Arruabarrena pensando en la recta final de la temporada.