Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord: ¿cuántos millones le quedan a River? + Agregar ámbito en









El mediocampista de la Selección argentina pasará del Chelsea a los "Citizens" y River recibirá una millonaria suma por el mecanismo de solidaridad.

Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord: ¿cuántos millones le quedan a River?

Enzo Fernández deja el Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City. El mediocampista de la Selección será transferido por una cifra cercana a los 145 millones de euros y firmará un contrato con los "Citizens" hasta 2032.

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La operación convertirá al argentino en uno de los futbolistas más caros de la historia del fútbol inglés, ya que igualará el monto que Liverpool pagó por Alexander Isak en 2025. Además, River, club donde Fernández se formó y debutó profesionalmente, recibirá alrededor de 5 millones de euros, correspondientes al 4,5% de la transferencia.

El pase se concretó después de varios días en los que Fernández no estuvo disponible para Chelsea, mientras los clubes avanzaban en las negociaciones. El volante, de 25 años, dejará Londres después de tres años y medio en los "Blues", donde llegó a ser capitán y conquistó la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes de ese mismo año.

Su salida se produce luego de un período de tensión con parte de los hinchas de Chelsea. Fernández había sido cuestionado por algunos comentarios vinculados a su deseo de jugar en Madrid y también por su festejo con el "Topo Gigio" durante el Mundial 2026, después de marcarle a Inglaterra en las semifinales.

Los millones que recibe River por la transferencia Por ser formado en todas las inferiores, el pase de Enzo Fernández al Manchester City resulta una gran noticia para River: el club de Núñez recibirá 5 millones de euros por el mecanismo de solidaridad de la FIFA.

Las cifras millonarias de las ventas de Enzo Fernández De Chelsea a Manchester City (2026): 145 millones de euros

De Benfica a Chelsea (2023): 121 millones de euros

De River a Benfica (2022): 18 millones Las ventas más caras de la historia del fútbol mundial 1) Neymar a PSG - 222M€.

2) Kylian Mbappé a PSG - 180M€.

3) Ousmane Dembélé a Barcelona - 148M€.

4) Enzo Fernández a Manchester City - 145M€.

5) Alexander Isak a Liverpool - 145M€.

6) Morgan Rogers a Chelsea - 138M€.

7) Elliot Anderson a Manchester City - 135M€.

8) Philippe Coutinho a Barcelona - 135M€.

9) João Félix a Atlético Madrid - 127M€.

10) Jude Bellingham a Real Madrid - 127M€.