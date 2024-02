Es el máximo goleador histórico de las inferiores de Independiente y hoy trabaja en una fábrica de pastas

A pesar de su discreto pasar en primera, no fue un jugador cualquiera, tiene toda una historia detrás. Nieva es el goleador histórico de las inferiores del Rojo . Anotó más de 100 goles pasando por todas las categorías y también marcó 25 anotaciones en reserva . Con todos estos pergaminos en las divisiones inferiores, el Tolo Gallego , entrenador de aquel entonces, lo llevó al banco por primera vez, a fines de 2009 , nada más y nada menos que en el clásico ante Racing . Llegaba con toda la presión para ser la estrella de Independiente , junto a su mejor amigo, Patito Rodríguez , sin embargo el camino no sería para nada sencillo.

brian nieva independiente.jpg El gol que le marcó a Atlético Rafaela, fue el único que convirtió en liga.

Campeón de la Sudamericana y bajó a reserva

A pesar de haber conformado el plantel campeón de la Copa Sudamericana 2010, fue pasando el tiempo y no lograba cumplir con las expectativas que se habían generado en torno a su figura, ni para los hinchas, ni para los entrenadores. Tal es así que con la llegada de Cristian díaz al banco del Diablo en 2011, Nieva fue relegado a la reserva y dio pie al momento en el que empezó su debacle.

"Me bajaron a reserva y se me salió la cadena. Me quise ir. Fue una grave equivocación mirando para atrás. Yo venía bastante bien, en alza, teniendo rodaje, debí haberla peleado", expresó. Además, confesó que en aquel momento estaba mal asesorado y, al ser muy joven, su representante le llenaba la cabeza. "El que me manejaba a mí me decía todo el tiempo: ‘Nos vamos de Independiente con el pase libre y te pongo en cualquier lado. Vamos a pedir un aumento, hacemos esto o lo otro' ", agregó.

campeon sudamericana 2010.avif Festejando la Copa Sudamericana de la que formó parte del plantel.

Sabor amargo en Los Andes y una llegada a Chile gracias a YouTube

Tras su salida de Independiente, se fue a jugar a Los Andes, en la B Metropolitana. Convirtió en los dos primeros partidos y ya se notaba su jerarquía, no obstante, sufrió una grave lesión y un problema económico entre clubes que casi no le permitió jugar.

Tras quedar libre en el equipo Mil rayitas, terminó jugando en primera de Chile, pero no llegó por un contacto directo del club, lo descubrieron gracias a YouTube. “Me armé un CD con mis jugadas de Independiente y Los Andes. El representante que tenía me llenó tanto la cabeza con que me fuera con el pase libre, que yo en ese momento no entendía. Puse mi número de teléfono y lo subí a YouTube por si perdía el video. Un día estaba en mi casa y me llegó un mensaje de un chileno que me vio por YouTube. No sé cómo llegó, pero me ofreció un par de clubes allá. Terminé cerrando en Santiago Morning”, comentó.

Brian nieva los andes.jpeg Arrancó bien el Los Andes, pero factores externos a lo deportivo no lo dejaron brillar.

No pudo reencontrarse con su nivel y terminó retirándose

Sin pena ni gloria en el país trasandino, decidió retornar a lucharla en el ascenso argentino. Pasó por Comunicaciones, J.J. Urquiza, Huracán de Goya, Defensores de Villa Ramallo, Pacífico y Atlético Pilares. En 2018, tuvo un último paso por El Porvenir donde le cayó la ficha que no iba a seguir viviendo del fútbol.

"Se me terminaba el contrato, estaba charlando con Excursionistas y me rompí los ligamentos. Se empezó a correr la fecha de operación, me fui de peso y dije ya fue, no me opero”. "Ahí me di cuenta que estaba retirado, no se me dio, ya está", añadió.

comunicaciones.webp Pasos fugaces por el ascenso no logramos que recomponga su carrera.

El fútbol ya es cosa del pasado, hoy vende pastas con su familia

Al poco tiempo comenzó a trabajar en la fábrica de pastas de su familia, "Don Alfonso", ubicada en San Francisco Solano. Mi familia siempre me bancó con el fútbol y una vez que dejé de jugar, primero me preguntaron si estaba seguro y después me dijeron que era el momento de laburar con ellos", aseguró.