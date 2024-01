Debutó en Boca, jugó en la Juventus y el Barcelona y hoy pasa desapercibido en la B Nacional

La carrera de un futbolista es un viaje impredecible, donde la resiliencia y la capacidad de adaptación juegan un papel crucial para no quedar en el camino.

A lo largo de la historia, el fútbol argentino ha sido cuna de cracks mundiales que deslumbraron en los clubes más destacados del mundo, sin embargo, el salto de las divisiones juveniles al profesionalismo presenta desafíos que algunos jugadores no pudieron afrontar.

La presión mediática, lesiones, expectativas desmedidas y la adaptación a nuevos entornos, son algunos de los factores que hacen que grandes talentos no puedan deslumbrar en primera , a pesar de ser los mejores en las inferiores . Tal es el caso de Guido Vadalá , que hoy en día tiene 26 años y está lejos de donde supo estar.

Luego de ser figura en las inferiores de Boca , Vadalá tuvo un breve paso por la Masía del Barcelona y las juveniles del Atalanta de Italia, sin embargo no pudo adaptarse a las distancias y retornó al Xeneize para continuar su proceso formativo.

debut en boca.webp Jugó dos partidos em Copa Libertadores y en uno estuvo muy cerca de convertir.

Debutó en primera y la Juventus apostó por él

Si bien llegó a debutar en amistoso de verano ante Estudiantes de la Plata en enero de 2014, su primer partido oficial se hizo esperar más de un año, fue el 18 de febrero de 2015 ante Palestino de Chile por la Copa Libertadores, cuando ingresó 12 minutos en la victoria 2 a 0.

Sin oportunidades en el club de la ribera, a mediados de 2015 dio el salto al fútbol europeo al unirse a la Juventus, uno de los clubes más exitosos de Italia. Su pase fue parte de la operación que permitió la tan ansiada vuelta de Carlos Tévez a Boca. En dicho acuerdo, Vadalá llegó a préstamo por dos años y con opción de compra. La Juve tenía todas las fichas puestas en el joven de solo 18 años.

Vadalá Juventus.jpeg No faltó la foto: la Juventus salió campeona de la Supercopa Italiana en 2015 y el juvenil viajó con la delegación. A pesar de que se quedó afuera del banco de suplentes, aún así se dio el gusto de poder celebrar con sus compañeros.

No obstante, las expectativas no se cumplieron, el rosarino disputó una sola temporada en la Vecchia Signora y no llegó a jugar en el primer equipo (solo un amistoso de verano). Únicamente tuvo rodaje en el conjunto Primavera, una especie de Reserva.

Vadalá Pogba.jpeg Forjó una buena amistad con Paul Pogba, estrella mundial.

Sin rodaje en Boca y buscando minutos

Ante su trunco paso por Europa, el delantero debió retornar a Boca en 2016, y, con demasiada competencia en su puesto, tuvo que migrar a préstamo a Unión de Santa Fé, equipo de la primera división. Allí, tampoco logró destacar y volvió a Boca donde en sus pocos minutos logró convertir su único gol oficial con la azul y oro ante Arsenal.

Gol en boca.jpeg Festejo: su único gol en la Bombonera lo convirtió en la victoria de Boca por 2 a 0 ante Arsenal.

Luego de vestir las camisetas de Universidad Concepción (Chile), Deportes Tolima (Colombia), Charlotte (Estados Unidos), Sarmiento de Junín y Mitre de Santiago del Estero, la "Joya" desembocó en Alvarado de Mar del Plata en 2023, club donde encontró continuidad.

“Mi objetivo es volver a ese nivel de elite. Poder competir en las grandes ligas del mundo. Podes estar donde estuve y estoy enfocado a eso. Yo sé que puedo”, expresó Guido Vadalá, que con 26 años sueña con reflotar su carrera.