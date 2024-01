Fue campeón de la Copa América, jugó en Europa, estaba retirado y vuelve para jugar en el club de sus amores

"Un hombre vale por su palabra y yo le di mi palabra al club. Mi decisión era poder retirarme en el club que me dio todo, que me hizo crecer como futbolista, que me dio la posibilidad de estar en la selección chilena", había declarado el mediocampista Pedro Pablo "Tucu" Hernández, el 28 de noviembre de 2023, cuando aún jugaba para O’Higgins de Chile, club del cual es considerado ídolo.