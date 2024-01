Jugó con Messi en el Barcelona, quiso ser refuerzo de Boca y casi va preso por agredir un reconocido cantante

Sus grandes actuaciones lo llevaron a ser refuerzo del Barcelona para la segunda mitad del 2015 . El club Blaugrana pagó 34 millones de euros por su ficha, pero su rendimiento no fue el esperado. De todas formas, nadie le quita lo bailado, tuvo la posibilidad de ser compañero de Lionel Messi , a quien define como un gran amigo. “ Messi es un amigo mío cercano ”, sostuvo cuando le consultaron si el actual delantero del Inter de Miami tuvo que ver con su salida del equipo Culé.

No obstante el traslado no se concretó, y Arda regresó al Galatasaray , donde jugó hasta julio de 2022, cuando finalmente se retiró tras casi 20 años de carrera.

Peleas dentro y fuera del terreno de juego

Arda Turan tiene un importante historial controvertido fuera de las canchas. Su incidente más resonante fue cuando le rompió la nariz al reconocido cantante turco Berkay, quien lo acuso de querer seducir a su pareja en octubre de 2018, mientras jugaba en Basaksehir y su pase todavía pertenecía al Barcelona.

No obstante no se conformó con eso, luego ingresó al hospital donde se encontraba el cantante con un arma para amedrentarlo. Pero no le salió nada barato: tuvo que afrontar una condena en suspenso de dos años y ocho meses de prisión y el club lo multó con 400 mil euros.

arda turan juicio.jpg Enfrentando el juicio por aquel incidente.

Pero sus polémicas tampoco le escaparon al terreno de juego. En un Atlético Madrid-Barcelona por la Copa del Rey de 2015 intentó golpear a un juez de línea con un botín, también recibió 16 fechas de suspensión en la Superliga turca de 2018 luego de amenazar y empujar a otro asistente.

La estafa millonaria que le quitó todos sus ahorros

En 2023, comentó que fue víctima de una estafa millonaria, perdiendo gran parte de los ahorros acumulados durante su carrera. Este caso de fraude involucra a diversos futbolistas, incluyendo al arquero uruguayo Fernando Muslera. Todos ellos habrían sido estafados por el ex director del banco Denizbank Levent: Secil Erzan que está acusado de haberse adueñado de 44 millones de dólares.

arda turan tecnico.jpg Actualmente es entrenador del Eyüpspor, de la segunda división de Turquía.

“Me engañó diciendo: ‘Quién invierta en este fondo obtendrá ganancias’. Regalé más de 13 millones. Todo el dinero y esfuerzo que había ganado. El trabajo durante años desapareció de repente”, expresó frustrado.