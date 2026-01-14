Boca abre el 2026 con un amistoso ante Millonarios de Colombia en homenaje a Miguel Ángel Russo

El entrenador del "xeneize" Claudio Úbeda optaría por incluir a Brian Aguirre en lugar de Kevin Zenón para el cruce ante el elenco colombiano.

Boca abre el 2026 con un amistoso en homenaje a Russo ante Millonarios de Colombia

Boca abrirá su 2026 en el que tendrá como principal objetivo la Copa Libertadores este miércoles, cuando reciba a Millonarios de Colombia en un partido amistoso en el que se homenajeará al fallecido ex director técnico de ambos clubes, Miguel Ángel Russo .

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19 en el Estadio Alberto J. Armando , más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de Disney+.

De cara a este partido, Boca no podrá contar con tres jugadores. Se trata del defensor Rodrigo Battaglia (tendinitis en el tendón de aquiles), el volante ofensivo chileno Carlos Palacios (golpe en la rodilla) y el delantero uruguayo Edinson Cavani (problema de espalda).

Quien picaba en punta para completar el ataque junto a Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos era Kevin Zenón , pero finalmente todo parecería indicar que sería Brian Aguirre quien integrará el tridente.

Mientras Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia continúan trabajando de manera diferenciada, Úbeda planea saltar al terreno de juego con un once bastante similar a lo que fue el cierre del Torneo Clausura 2025 .

Sin refuerzos hasta el momento, los de La Ribera aguardan por el fichaje de Marino Hinestroza procedente de Atlético Nacional.

De esta manera, el DT "xeneize" saldría con un conocido 4-3-3. La línea de fondo estaría integrada por Agustín Marchesin en el arco; Juan Barinaga como lateral derecho; Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa la dupla central; y Lautaro Blanco por el sector izquierdo.

En tanto, el centro del campo lo conformarían Leandro Paredes como único volante central, el español Ander Herrera y Milton Delgado, según el planteo táctico durante el entrenamiento vespertino de este martes.

Por último, los tres de arriba serían Miguel Mererntiel, Exequiel Zeballos y Brian Aguirre, quien le ganó la pulseada a Kevin Zenón, de bajo rendimiento sobre el tramo final de la temporada pasada.

La posible formación de Boca para enfrentar a Millonarios: