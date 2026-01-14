Boca arrancó el año con un empate ante Millonarios y un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo

En un partido más sentimental que interesante, el Xeneize dio sus primeros pasos ante el elenco colombiano. Exequiel Zeballos erró un penal.

Boca y Millonarios igualaron a cero en una jornada en homenaje a Miguel Ángel Russo.

Boca disputó su primer partido del año ante Millonarios de Colombia en la primera edición de la Copa Miguel Ángel Russo , en un encuentro que contó con más emociones que chances de gol y que quedó igualado a cero. Con el empate, ambos equipos levantaron un trofeo.

Si bien el equipo de Claudio Úbeda manejó la pelota en gran parte del encuentro y tuvo las ocasiones más claras, no pudo romper el cero. La jugada más clara del partido la tuvo Exequiel Zeballos desde los doce pasos, pero su remate fue contenido por el arquero Guillermo de Amores.

Ahora, el Xeneize volverá a ver acción este domingo, cuando enfrente a Olimpia de Paraguay en San Nicolás de los Arroyos, en busca de sumar ritmo competitivo de cara a un 2026 que lo encuentra con un verano poco movido en cuanto a refuerzos, pero con la imperiosa necesidad de sumar un título a sus vitrinas, algo que no ocurre desde 2023.

La principal novedad se dio en la pizarra, ya que Úbeda decidió cambiar el 4-4-2 que venía utilizando el año pasado para optar por un 4-3-3 con dos volantes de buen pie como lo son Leandro Paredes y el español Ander Herrera. Resta saber si el entrenador buscará afianzar este esquema o si se trató de un cambio por falta de variantes en la delantera (Milton Giménez y Edinson Cavani están lesionados).

Lo cierto es que el plan se vio plasmado en el juego de inmediato, puesto que Boca controló la pelota y el juego , aunque con cierta parsimonia y más horizontal que vertical. Sin embargo, buscaba constantemente conectar con Zeballos, quien fue el jugador más desequilibrante que tuvo el club de la Ribera en el último tramo del 2025.

De esta manera, el primer tiempo se diluyó casi sin sobresaltos. La más clara estuvo el los botines del "7" xeneize, quien recibió una linda habilitación de Miguel Ángel Merentiel, pero en lugar de rematar al arco decidió pasársela a Juan Barinaga. El lateral no llegó, y el peligro se difuminó tan rápido como apareció. Sin embargo, estaba en posición adelantada. En la última de la primera mitad, Paredes cobró un lindo tiro libre que se fue apenas desviado.

Para el segundo tiempo, Úbeda decidió sacar a Herrera, con el objetivo de dosificar sus cargas tras un 2025 plagado de lesiones para el español. En su lugar, ingresó el chileno Williams Alarcón.

A pesar de la modificación en la mitad de la cancha, Boca continuó con el mismo plan de juego. Si bien logró profundizar más en ataque, no tuvo claridad a la hora de la definición, y se encontró con un inspirado arquero rival.

Merentiel tuvo dos chances claras para poner en ventaja a su equipo. Primero, envió su remate por encima de los tres palos, tras una gran jugada colectiva y un cohesivo centro de Brian Aguirre. Minutos más tarde, tuvo otra ocasión de gol, pero estrelló su tiro en el travesaño.

Por su parte, Barinaga buscó sorprender a de Amores con un tiro lejano, pero el uruguayo reaccionó a tiempo y logró enviar el remate al córner.

Millonarios también tuvo su ocasión de gol, luego de que Sebastián Valencia se filtrara entre la defensa xeneize. Sin embargo, su remate salió manso y fue contenido casi sin mediar inconvenientes por Agustín Marchesín.

Finalmente, llegó la ocasión más clara del encuentro. Luego de que de Amores le atajara un remate a Kevin Zenón, Jorge Arias derribó a Zeballos en el área y el árbitro Ariel Penel sancionó penal. El joven santiagueño agarró la pelota, pero lanzó un débil remate que fue contenido por el arquero uruguayo.

Así las cosas, no hubo tiempo para más y todo terminó en tablas. A modo de resolución, cada equipo se llevó un trofeo para sus vitrinas, en lo que fue un emotivo final para honrar a un hombre que dejó su sonrisa inmaculada en los corazones de ambas hinchadas.