La insólita estrategia de un club peruano que descendió 3 veces seguidas: una camiseta con 1000 sponsors

Este club realizó todos los esfuerzos posibles para salvarse después de atravesar su peor situación económica y deportiva.

La curiosa campaña de marketing de un club que estuvo al borde de desaparecer.

El fútbol ha visto cuestiones insólitas en muchos de sus aspectos, pero pocas veces un proyecto tan ambicioso respecto a los sponsors como el de Deportivo Municipal de Perú. El conjunto sudamericano atravesó una complicada situación económica, aunque encontró la manera de sobrellevarla mediante una campaña muy particular.

Es normal que los equipos con pocos recursos permitan más de una publicidad en su camiseta, pero esta institución decidió ir mucho más allá de lo habitual y eligió darle lugar a 1000 marcas para ajustar los números.

Los motivos detrás de esta curiosa iniciativa están ligados a la pésima situación económica de la institución. Las sanciones por las deudas impagas con la agremiación de futbolistas y la federación derivaron en el descenso a la Copa Perú , un torneo amateur.

Deportivo Municipal vivió un calvario en los últimos años, consumando tres descensos consecutivos y quedando al borde de la desaparición.

Esto inició en 2023 bajo una directiva que dejó de pagar los sueldos del plantel , lo cual provocó renuncias masivas y una enorme quita de puntos. Así se consumó la primera baja de categoría. Ya en segunda división y sin recursos, siguieron acumulando obligaciones ante la Agremiación de Futbolistas hasta que, a finales del 2024, se le revocó la licencia para competir.

Finalmente, iniciaron el 2025 en la tercera categoría . Sin embargo, para marzo de 2026, la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado analizó las denuncias por incumplimientos y corroboró que, pese a las prórrogas otorgadas , jamás se habían puesto al día . De este modo, se lo descalificó también de este torneo y terminaron en la Copa Perú, un certamen regional y amateur.

Así inició la campaña que desplazará a un equipo uruguayo del libro Guinness de los récords por la cantidad de sponsors en la camiseta. Club Deportivo Municipal

La camiseta con 1000 sponsors: de qué trata la estrategia económica

Para salvar a Deportivo Municipal, se lanzó la campaña "Los Mil Sponsors del Muni". La iniciativa se realizó junto a la agencia McCann Lima con el objetivo de rescatar financieramente a la institución tras quedarse sin sus principales patrocinadores y perder los derechos televisivos al caer a una categoría amateur.

La premisa es sencilla e innovadora: en lugar de buscar un sponsor para el pecho o la espalda, adaptaron el diseño de la tela para que cada pequeño patrón integrara una marca y así vender el espacio de forma masiva. Cada hueco costaba 200 soles peruanos, lo que sería cerca de u$s60.

La idea apuntaba a sumar no solo a grandes compañías, sino a comercios locales como barberías, panaderías, ferreterías o restaurantes e incluso a los propios hinchas, quienes podían ver sus nombres en la indumentaria oficial. En solo tres meses se logró la cifra récord de u$s60.000 recaudados. La ganancia se destinó a pagar las deudas más urgentes: salarios atrasados, divisiones inferiores y fútbol femenino.

De esta manera, el club anunció cada sponsor que se sumaba al diseño de la camiseta. Club Deportivo Municipal

El dinero como necesidad: otros casos similares en el fútbol

Si bien esta movida no tiene antecedentes, el fútbol guarda historias parecidas, pues el dinero resulta tan necesario como el talento de los jugadores. El caso más reciente es el del club Nacional de Florida de Uruguay.

Crearon una camiseta blanca, similar a una página de clasificados de diarios, e incluyeron 142 patrocinadores distintos. Así entraron al libro de los Récords Guinness por tener la indumentaria con más auspiciantes de la historia, marca vigente hasta la llegada de Deportivo Municipal.

En el ascenso argentino se dieron casos curiosos como el patrocinio rotativo: acuerdos para aparecer por un solo partido y evitar la suma anual. En España, el Getafe no encontraba sponsor principal ni quería cargar la camiseta de marcas, por lo que decidió poner un signo de interrogación gigante en el pecho para llamar la atención y revelar semanas después a una conocida marca de hamburguesas. Pero esta no estaba confirmada ni mucho menos: vio la oportunidad de ser la sorpresa detrás de ese misterio.