Los lujos de las estrellas más importantes del fútbol: cuáles son los jugadores con las casas más caras

Las estrellas eligieron mansiones a su medida, llenas de lujos y excentricidades para compartir con su entorno.

Las grandes figuras del fútbol diseñaron o compraron mansiones a su medida, pensadas para la convivencia y llenas de excentricidades.

Las estrellas del fútbol cobran sueldos millonarios y buscan hogares acordes a sus ganancias. Ninguno ha escatimado, y cada jugador opta por la mejor opción ya sea para ellos y su familia, o quienes prefieren instalarse con sus amigos y utilizarla como un escenario ideal para fiestas.

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Ubicadas en las zonas más cotizadas de ciudades como Barcelona, Madrid, Miami, Río de Janeiro o Londres , el valor de estos inmuebles se dispara tanto por el precio del metro cuadrado como por las reformas a medida que exigen sus dueños.

Para las grandes estrellas del fútbol, el hogar es también un refugio para preservar la intimidad familiar lejos de la exposición pública. Por eso, las reformas suelen priorizar la seguridad perimetral y la creación de espacios cerrados destinados al entrenamiento privado, la recuperación muscular y el ocio.

Más allá de su residencia en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo mantiene dos mansiones a su medida en Portugal y España.

Cada uno elige las particularidades a tener dentro de sus hogares , donde dependiendo el fin que busquen varían las opciones con las que cuentan en este tipo de mansiones. Desde canchas de fútbol, piscinas gigantes o algunas excentricidades, las grandes figuras saben bien que buscan y consiguen adquirirlas.

El astro rosarino tiene una mansión en Castelldefels, cerca de Barcelona, valuada en aproximadamente u$s7 millones. La propiedad está ubicada frente al Mediterráneo y cuenta con una cancha de fútbol reducida, gimnasio equipado y piscina. Además, la Pulga compró la casa adyacente para demolerla y ampliar el jardín , evitando así el ruido de los vecinos y blindando la privacidad del lote.

En Florida, la figura del Inter Miami adquirió en 2023 una propiedad en la urbanización Bay Colony de Fort Lauderdale por u$s10,8 millones. La vivienda abarca 975 metros cuadrados cubiertos, tiene siete dormitorios, nueve baños y dos muelles privados con salida directa a los canales navegables.

Messi reparte su tiempo entre Rosario, Miami y Barcelona. Instagram de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

El atacante portugués posee una mansión en La Finca, Madrid, valuada en aproximadamente u$s6 millones. Diseñada por el arquitecto Joaquín Torres, la propiedad cuenta con siete habitaciones y un complejo deportivo privado que incluye un gimnasio de alto rendimiento, criosauna, piscina exterior, piscina cubierta de agua salada y sala de cine.

Además, la estrella lusa construyó una residencia en la zona de Quinta da Marinha, en la costa de Cascais, valuada en más de u$s20 millones, la cual dispone de calefacción inteligente, griferías de oro y una piscina de cristal con pasaje subterráneo.

Neymar Jr.

El atacante brasileño tiene una mansión en Mangaratiba, en la Costa Verde de Río de Janeiro, valuada en alrededor de u$s7 millones. La propiedad se extiende sobre un terreno de 10.000 metros cuadrados y funciona como un complejo vacacional privado.

La vivienda incluye un helipuerto homologado, muelle para yates, spa con sauna y sala de masajes, cancha de tenis, gimnasio, bodega climatizada y un bloque independiente con seis suites para invitados.

Kylian Mbappé

El delantero francés compró una mansión en La Moraleja, Madrid, valuada en aproximadamente u$s18 millones tras su fichaje por el conjunto merengue en 2024. La propiedad, que perteneció anteriormente a Gareth Bale, se ubica en uno de los barrios con mayor control de acceso de la capital española.

La vivienda cuenta con un campo de golf privado de tres hoyos, cancha de baloncesto, cine para 15 personas, gimnasio de última generación, piscina climatizada y un garaje subterráneo para siete vehículos.

David Beckham

El exfutbolista inglés fue propietario de la mansión conocida como Beckingham Palace, ubicada en Hertfordshire, Inglaterra. La residencia fue adquirida en 1999 por u$s3,8 millones y reformada integralmente hasta alcanzar un valor de mercado superior a los u$s10 millones al momento de su venta en 2014.

La propiedad contaba con ocho habitaciones, un laberinto de jardín, estudio de grabación, canchas de tenis y un pabellón de barbacoa de estilo tailandés. Actualmente, el propietario del club de Miami posee un piso de 560 metros cuadrados cubiertos en el edificio One Thousand Museum, valuado en u$s24 millones.