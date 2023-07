Escándalo en Flamengo: un ayudante de Sampaoli se agarró a trompadas con un jugador

"Podría estar aquí hablando de los pocos minutos que recibí en los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue más grave que lo que puede pasar dentro de las cuatro líneas. Cobardemente, sin motivo e inexplicablemente, fui atacado, golpeado en la cara, por Pablo Hernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli", reveló en sus redes sociales Pedro, de 26 años.

Flamengosampaoli.jpg

Según indicaron medios brasileros, Hernández se habría irritado porque Pedro, mientras realizaba la entrada en calor, se fue a sentar al banco de suplentes luego de que Sampaoli llamara a otros jugadores para ingresar al campo de juego.

Además, indicaron que los jugadores Thiago Maia, Everton Cebolinha y Pablo se presentaron como testigos del ataque en la sede policial a la que se dirigió Pedro, que terminó con heridas en la boca, para realizar la denuncia.

Toda esta situación habría generado una enorme indignación en los jugadores, que no volverían a entrenar si el cuerpo técnico de Sampaoli sigue en el club.

El descargo de Sampaoli

Sampaoli realizó un descargo en sus redes sociales luego de que su ayudante de campo, Pablo Hernández, agarrara a trompadas al delantero Pedro Guilherme.

"La violencia nos separa y la conversación nos une", subrayó el entrenador.

"No creo en la violencia como solución. No creo en la violencia como solución. Esto no nos llevará a ninguna parte. Ni en la vida ni en el fútbol. A lo largo de mi carrera, he visto tantas luchas y siempre me dejaron con un sentimiento de vacío. Lo que pasó ayer me puso muy triste. Eclipsamos una victoria impresionante con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan", remarcó el DT.

Además, añadió: "La historia me ha mostrado que la conversación es la única solución, incluso cuando cometí errores o vi los errores en otros. Tengo fe en la palabra. Qué manera de tener fe en el ser humano. Porque la violencia nos separa y la conversación nos une".

flamengo fluminense.jpg

"Cuando era un niño y empecé a jugar al fútbol, pelear dentro y fuera del campo era muy común. Así como muchas cosas en el mundo han cambiado para peor, algunas han cambiado para mejor. La violencia es menos aceptada cada día como una forma de resolver las cosas. Es una transformación que llevará tiempo. No será de la noche a la mañana. Todos tenemos derecho a cometer errores. Porque tenemos el potencial de transformarnos. Para ser mejor", indicó enseguida Sampaoli.

Asimismo, detalló: "Soy el conductor de este equipo. Realmente me duele cuando dos colegas están peleando. Más que la violencia.

Los entrenadores no solo se centran en las tácticas y la preparación de los jugadores de fútbol. Por encima de todo, trabajamos para dirigir equipos. Tratamos de mejorar y cuidar a la gente".

Para cerrar, reveló: "No he ido a dormir pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Sé que habéis tenido una noche horrible y pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidar de nosotros mismos. Para movernos para unirnos. Para ser mejor. Y poniendo Flamengo en la cima".