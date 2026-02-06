Escándalo en los JJOO de invierno: analizan posibles aumentos de pene en saltadores de esquí + Seguir en









Los responsables antidopaje de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 indagan sobre inyecciones de ácido hialurónico para obtener ventaja competitiva.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó que investigará los posibles casos de deportistas de salto de esquí que utilizan inyecciones de ácido hialurónico en el pene para agrandarlo y tener ventaja competitiva. La duda surgió en las mediciones corporales previas al Torneo de los Cuatro Trampolines, una competición de salto que se celebra anualmente en Alemania y Austria entre finales de diciembre y principios de enero.

Ese procedimiento permitiría a los saltadores obtener una mayor superficie en el aire para volar más tiempo y, por lo tanto, aterrizar más lejos. "No conozco los detalles del salto de esquí, ni cómo eso puede mejorar el rendimiento, pero si se da, examinaremos toda información para ver si está relacionada efectivamente con el dopaje", expresó Olivier Niggli, director general de la AMA.

En enero, en el diario alemán Bild, Kamran Karim, un médico del hospital Maria Hilf de Krefeld, afirmó que era posible crear un "aumento temporal y visible del pene gracias a inyecciones de parafina o de ácido hialurónico", pero que era una práctica que conllevaba "riesgos".

Además, desde el diario se explicó que se suele someter a cada saltador a un escaneo corporal en 3D. Entre los parámetros que se registran está la medida de la entrepierna, que se calcula tomando como referencia el punto más bajo de la zona genital. Ese dato sirve como base para determinar las dimensiones del traje de competición que el deportista podrá utilizar durante la temporada.

Acusaciones previas Tres miembros del cuerpo técnico del equipo noruego de saltos de esquí fueron suspendidos 18 meses en enero por la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Esquí (FIS) tras ser acusados de manipular los trajes durante el Mundial de esquí de fondo en Trondheim (Noruega) en 2025.

Fue en ese momento cuando dos saltadores noruegos, Marius Lindvik y Johann Andre Forgang, habían sido descalificados después de un control de su traje. Fueron suspendidos tres meses por la FIS. La Federación Noruega terminó admitiendo que se habían modificado voluntariamente, pero que los dos saltadores no eran los responsables.