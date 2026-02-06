Irónico: Mastantuono recordó su gol a Boca y se burló de un comentario periodístico + Seguir en









El exjugador de River charló con un reconocido streamer de Boca y recordó su golazo en el Superclásico. Eligió la insólita frase del periodista deportivo para justificarlo.

Irónico: Mastantuono recordó su gol a Boca y se burló del comentario de Varsky

El reconocido streamer hincha de Boca, "Davoo Xeneize", entrevistó en España a Franco Mastantuono, jugador de la Selección Argentina, y ambos recordaron el gol más importante que anotó con la camiseta de River.

Durante la charla, que fue en la casa del actual jugador del Real Madrid, rememoraron el increíble golazo de tiro libre que marcó Mastantuono en el primer Superclásico de 2025, que terminó en triunfo por 2-1 para el "Millonario".

De entrada, Mastantuono le preguntó al streamer "¿cuánto te dolió?". Y Davoo respondió: "Siendo honesto mucho. Para mí ese partido lo jugaron mejor que nosotros, más que nada el primer tiempo y aún así si no fuese por esa genialidad no nos ganaban".

Davoo reconoció al zurdo y le estrechó la mano, aclarando que para él fue "estéticamente el mejor gol que ví en un Superclásico". El remate fue desde unos 29 metros de distancia y alcanzó unos 83 kilómetros por hora, entrando en el ángulo izquierdo del arco que defendía Marchesín.

Allí, el futbolista surgido de River lanzó una ironía, emulando la frase de Juan Pablo Varsky en la trasmisión de aquel partido: "Fue por el viento igual", dijo Mastantuono con una sonrisa. El streamer agregó "el viento ayudó un poquito igual", con una risa incómoda. "Sí, sí, toda del viento", cerró el jugador.

El golazo de Mastantuono "por el viento", según Varsky: Embed