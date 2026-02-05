La China Suárez festejó el récord de Mauro Icardi en Turquía con un posteo en redes sociales

El delantero rompió un récord histórico en el Galatasaray y el mensaje de la actriz, lejos de pasar desapercibido, generó revuelo entre los seguidores por un detalle que no tardó en viralizarse en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Suárez celebró que Icardi se convirtiera en el máximo goleador extranjero del club turco , tras anotar este miércoles ante el Istanbulspor por la Copa de Turquía .

“Feliz récord amor mío, que vengan muchos más. Te amo” , escribió la " China" Suárez junto a las fotos, un mensaje directo y afectuoso que rápidamente fue replicado por fanáticos de ambos.

Sin embargo, el foco de atención se desplazó hacia una de las stories que la actriz compartió horas después. Allí, la "China" replicó una publicación oficial del Galatasaray en la que Icardi aparece con una corona, símbolo del récord conseguido, y le sumó un corazón junto a un emoji con gesto de tristeza.

Ese detalle no pasó inadvertido y desató todo tipo de interpretaciones entre los usuarios, debido a que la carita triste alimentó versiones sobre una posible despedida del fútbol turco, justo en un contexto en el que el futuro del delantero comienza a generar interrogantes dentro y fuera del club.

Actualmente, Icardi tiene contrato con el Galatasaray por seis meses más, aunque su representante se encuentra en Europa evaluando opciones. En ese marco, comenzaron a circular rumores que lo vinculan con equipos como la Juventus.

La respuesta de Mauro Icardi para la "China" Suárez en las redes:

“Quiero agradecer a la persona que estuvo cuando no había luces, ni aplausos, ni certezas. A la mujer que me sostuvo en el peor momento, que me ayudó a levantarme cuando parecía imposible, que me acompañó cada segundo y creyó en mí incluso cuando yo dudaba. Ella fue parte silenciosa de cada entrenamiento, de cada decisión y sobre todo fue quien más me ayudó a luchar para este regreso. Este presente también es suyo, porque sin su amor, su fuerza y su compañía, nada de esto habría sido posible. Galatasaray no es parte de mi carrera, Galatasaray es parte de mi vida. Y ella @sangrejaponesa es parte de lo que soy hoy", subrayó el atacante, de 32 años.