España y Portugal incluyen a Ucrania en su candidatura para el Mundial 2030

"La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) han incorporado a la Asociación Ucraniana de Fútbol (UAF) a la Candidatura Ibérica para organizar el Mundial de 2030", afirmó la RFEF en un comunicado.

"Ahora ya no es la candidatura ibérica, es la candidatura europea", dijo este miércoles el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que anunció la decisión junto a sus homólogos de Portugal, Fernando Gomes, y de Ucrania, Andriy Pavelko, en una rueda de prensa en la sede de la UEFA en la localidad suiza de Nyon.

https://twitter.com/rfef/status/1577632341782044673 España y Portugal incorporan a Ucrania en la candidatura para el #Mundial2030



El proyecto quiere lanzar a la sociedad un mensaje de esperanza a partir del poder transformador del fútbol



https://t.co/aTVbv9ta0x#Vamos2030 pic.twitter.com/RIDNjkb70q — RFEF (@rfef) October 5, 2022

"Puede haber sorprendido a algunos, pero para nosotros fue una decisión lógica y natural", afirmó por su parte Gomes en la comparecencia ante los medios.

"Todos deseamos que en 2030 la guerra haya terminado", afirmó el presidente de la FPF para el que, incluso cuando acaben las hostilidades, "Ucrania necesitará nuestra ayuda y vamos a estar ahí".

"Ayudar a los ucranianos significa integrarlos en proyectos de esta dimensión, darles esperanza en relación al futuro", insistió Gomes, para el que "ésta es claramente una candidatura ganadora para organizar el Mundial de 2030".

En el Mundial que conmemorará el centenario del máximo torneo planetario de fútbol, creado en 1930 en Uruguay, los tres países quieren "simbolizar la unidad de Europa", afirmó Pavelko.

"El fútbol es un fenómeno social importante que apoya a los ucranianos en estos momentos de dificultad", añadió el presidente de la federación ucraniana, para el que "la guerra acabará y organizaremos partidos del Mundial 2030 con España y Portugal al más alto nivel".

Los detalles sobre cómo se integrará Ucrania en la candidatura ibérica se irán desvelando en el futuro, indicaron los organizadores.

"La sede institucional es Madrid, la sede administrativa seguirá siendo Lisboa, y ahora la federación ucraniana empezará a trabajar con nosotros", adelantó Rubiales.

"Estamos en un momento muy inicial en el que queríamos dar a conocer esta candidatura europea para el mundo", precisó el presidente de la RFEF.

No obstante, "la llegada ucraniana no altera la hoja de ruta establecida: España mantiene sus once sedes y Portugal seguirá con tres", precisó la RFEF en su comunicado.

La inclusión de Ucrania ha recibido el apoyo de los gobiernos de España y de Portugal, así como del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

España y Portugal oficializaron su candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030 el 5 de junio de 2021 antes de un partido amistoso entre ambos conjuntos en el estadio Metropolitano de Madrid.

En ese acto, estuvieron presentes el primer ministro portugués, Antonio Costa, y su homólogo español, Pedro Sánchez, como muestra del apoyo gubernamental a la iniciativa, además del presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa y el rey de España, Felipe VI.

"Ya hemos demostrado nuestra capacidad para organizar eventos de primer nivel. España y Portugal estamos preparados para albergar, junto a Ucrania, el Mundial de fútbol en 2030", escribió este miércoles Pedro Sánchez en su cuenta oficial de Twitter.

Portugal ya organizó la Eurocopa de 2004, mientras que España fue la sede de la Eurocopa de 1964 y del Mundial de 1982, y Ucrania de la Eurocopa de 2012 junto a Polonia.

La candidatura ibérica compite por la organización del Mundial con la presentada en agosto por Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, que confían en albergar la cita mundialista al contar con el lugar donde nació esta competición.

La idea de un Mundial de fútbol "fue pensada, analizada y puesta en marcha aquí en Uruguay hace casi 100 años" y "se convirtió en la máxima fiesta del deporte mundial", afirmó entonces el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

Por eso, "es justo organizar el campeonato del mundo de 2030 en el lugar donde todo comenzó, donde estuvieron las agallas, el coraje, la inteligencia y el esfuerzo" para lograrlo, añadió.

Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) prefirieron no pronunciarse sobre la adhesión de Ucrania a la candidatura hispano-portuguesa.

"La Conmebol postula a Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para organizar el Mundial de fútbol 2030 y no tiene ninguna opinión sobre la postulación de otras confederaciones, que tienen todo el derecho de hacerlo", dijo una fuente de la entidad ante una consulta de la AFP.

Por otro lado, Grecia, Egipto y Arabia Saudita también estarían en negociaciones para promover otra candidatura a tres al Mundial de 2030.

Los organizadores del Mundial-2030 serán anunciados en el 74º Congreso de la FIFA en 2024.