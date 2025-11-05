El Gran Premio de Brasil se acerca, pero la continuidad de Franco Colapinto en Alpine todavía está en duda







El piloto argentino correrá en el circuito Interlagos frente a miles de fanáticos argentinos, una fecha clave que intriga sobre la continuidad del pilarense.

Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Brasil, aunque su continuidad está en duda todavía.

El Gran Premio de Brasil se aproxima, pero la renovación de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026 aún no está confirmada. Aunque fuentes cercanas al equipo francés indican que el piloto argentino es la opción principal para acompañar a Pierre Gasly, no existe un anuncio oficial. Desde Enstone, sede de Alpine, confirmaron que "nada es inminente" y que las negociaciones continúan, con un plazo límite autoimpuesto para noviembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El equipo busca definir su alineación para 2026, una temporada clave debido a los cambios en el reglamento técnico. Alpine aspira a mejorar su posición en el campeonato de constructores, donde actualmente se encuentra a 40 puntos de Sauber con solo cuatro carreras restantes. Además, a partir de 2026, el equipo dejará de usar motores Renault y se convertirá en cliente de Mercedes, lo que añade presión para tomar decisiones estratégicas.

franco colapinto Cuándo sería la renovación de Franco Colapinto en Alpine Las conversaciones para la renovación de Colapinto avanzan, pero falta la firma definitiva. Aunque no hay confirmación oficial, su continuidad parece un hecho, lo que le permitiría ser piloto titular en 2026 y participar en los tests de pretemporada con el nuevo monoplaza. Este sería un paso clave para su desarrollo, especialmente con la llegada de Cadillac como el undécimo equipo a la Fórmula 1.

La decisión de Alpine se basa en dos factores principales: el rendimiento de Colapinto y el apoyo económico de sus patrocinadores. Aunque el argentino solo lleva 22 Grandes Premios disputados (9 con Williams en 2024 y 13 con Alpine en 2025), su progresión ha sido notable. Tras reemplazar a Jack Doohan en mayo, superó las expectativas al igualar e incluso mejorar el desempeño de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en varias oportunidades. Su determinación quedó en evidencia en el Gran Premio de Austin, donde desobedeció órdenes del equipo para superar a Gasly en la última vuelta.

El apoyo financiero también juega un papel crucial. Colapinto cuenta con el respaldo de empresas argentinas como YPF, Marca País, Globant, BigBox y Mercado Libre, que han mantenido su compromiso a pesar de los costos elevados de la Fórmula 1. Este respaldo económico refuerza su posición dentro del equipo.

Jack Doohan deja Alpine: dónde seguirá corriendo Mientras Alpine define el futuro de Colapinto, Jack Doohan busca un nuevo rumbo en su carrera. Según el medio japonés Autosport, el piloto australiano explora opciones en el Campeonato Japonés de Súper Fórmula, donde ya se encuentra el argentino Sacha Fenestraz como una de sus figuras. Doohan, quien comenzó 2025 como titular en Alpine, perdió su lugar tras ser reemplazado por Colapinto. The Race informó que Doohan evaluó regresos a la Fórmula 1, pero las posibilidades se limitaban a roles de piloto de pruebas en equipos como Cadillac, Williams, Haas o Sauber, sin garantías de una butaca titular en 2026. Su última temporada completa fue en 2023, y desde entonces, su continuidad en la máxima categoría se complicó. Ahora, su objetivo es asegurar un programa de carreras completo para 2026, y la Súper Fórmula japonesa emerge como una alternativa viable. GP de Brasil: días y horarios en Argentina El Gran Premio de Brasil se disputará en el Circuito de Interlagos entre el 7 y 9 de noviembre, con un formato que incluye una carrera Sprint. Los horarios para Argentina son los siguientes: Viernes 7 de noviembre: Práctica Libre : 11:30 horas.

Clasificación para la Sprint: 15:30 horas. Sábado 8 de noviembre Carrera Sprint : 11:00 horas.

Clasificación para el Gran Premio: 15:00 horas. Domingo 9 de noviembre: Carrera principal (71 vueltas): 14:00 horas. Este fin de semana será clave para Colapinto, quien buscará demostrar su valía en un circuito exigente y frente a una multitud de fanáticos argentinos que lo acompañarán en San Pablo. Aunque el anuncio de su renovación podría llegar en cualquier momento, desde Alpine mantenían en reserva la confirmación hasta ahora. El desempeño en Brasil podría ser determinante para acelerar la decisión final.