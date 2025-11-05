Boca-River: ¿cómo salieron los últimos 10 Superclásicos en la Bombonera?







Boca y River se verán las caras el próximo domingo en el Estadio Alberto J. Armando, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025. Conocé los últimos antecendentes.

¿Cómo salieron los últimos 10 Superclásicos en la Bombonera?

En el clásico más esperado del fútbol argentino, Boca y River se enfrentarán el próximo domingo desde las 16:30 en la Bombonera por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025. Está el agregado especial de que ambos se juegan el segundo puesto de la Tabla Anual y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La pasada jornada del campeonato local estiró la ventaja del "Xeneize" sobre el "Millonario" por 4 puntos luego del agónico triunfo por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata, mientras que los de Núñez cayeron 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

De esta manera, los dos elencos llegarán a la trascendental cita en el estadio Alberto J. Armando con realidades distintas. Si bien el año deportivo de los de La Ribera no es el mejor, el conjunto de Claudio Úbeda consiguió tres triunfos en los últimos cuatro cotejos. Por su parte, los comandados por Marcelo Gallardo cayeron en cuatro de los últimos cinco, mostrando una notable falta de regularidad.

Para Úbeda será su primer Superclásico, mientras que el "Muñeco" cuenta con un historial positivo de 9 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 28 partidos, con 5 eliminaciones coperas y 2 finales ganadas al máximo rival.

bombonera.png El estado Alberto J. Armando será el escenario del próximo Superclásico. Así fueron los últimos diez Superclásicos jugados en La Bombonera: Boca 0 - River 1 (Liga Profesional 2024 - fecha 15) Repleto de suplentes, el equipo "Millonario" salió a jugar el Superclásico en terreno rival pensando en la semifinal de la Copa Libertadores que estaba por disputar. El su vuelta al a Bombonera, el "Muñeco" salió victorioso y River ganó con gol de Manuel Lanzini.

Boca 0 - River 2 (Copa de la Liga 2023 - fecha 7) Los de Núñez mostraron una clara superioridad ante un alternativo equipo local con goles de Salomón Rondón en la primera mitad y Enzo Díaz sobre el final. Boca 1 - River 0 (Liga Profesional 2022 - fecha 18) Dicha cita en la que los dirigidos en aquel entonces por Hugo Ibarra se impusieron por la mínima con gol de Dario Benedetto. Semanas después, Boca lograría la obtención del campeonato local gracias al triunfo de River sobre Racing en la última fecha. Boca 1 (4) - River 1 (2) (cuartos de final Copa de la Liga 2021)

Boca 1 - River 1 (Copa de la Liga 2021 - fecha 5)

Boca 2 - River 2 (Copa Diego Maradona 2021)

Boca 1 - River 0 (semifinal Copa Libertadores 2019)

Boca 2 - River 2 (final ida Copa Libertadores 2018)

Boca 0 - River 2 (Superliga 2018/19)

Boca 1 - River 3 (Campeonato 2016/17)