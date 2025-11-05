Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y dijo que buscará tomarse revancha







El piloto argentino de Fórmula 1 habló del Gran Premio que correra este fin de semana en Sudamerica, donde se sentirá local, y advirtió que "puede pasar cualquier cosa".

Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Brasil y dijo que buscará tomarse revancha

Este viernes volverá la acción de la Fórmula 1 en San Pablo, Brasil, donde se disputará el único Gran Premio en Sudamerica de la temporada. Por ello, Franco Colapinto se sentirá local en el país vecino y la expectativa es muy grande. Así como también la presión sobre sus hombros.

Dicha presión le jugó una mala pasada la última vez, en 2024 cuando corría con Williams, donde se despistó bajo una fuerte lluvia. El piloto de 21 años ya adelantó que buscará tomarse revancha.

"Siempre es genial volver a Sudamérica. Después de haber vivido este evento por primera vez el año pasado, tengo muchas ganas de volver a salir a pista frente a todos los aficionados, especialmente con tantos argentinos allí para apoyarme", dijo Franco Colapinto en declaraciones oficiales de Alpine.

"En la carrera del año pasado en Brasil tuve muchas emociones mezcladas, pero el circuito de Interlagos es especial para manejar porque tiene mucha historia y un aura única", destacó.

El argentino tiene muy presente el gran resultado que tuvo Alpine en Brasil la temporada pasada y asegura que será clave estar listo para aprovechar cualquier situación fuera de lo común que pueda resultar beneficiosa.

"Vimos el año pasado con Alpine que esta es una carrera en la que puede pasar cualquier cosa, así que nuestro objetivo será estar preparados y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente, especialmente al ser un fin de semana sprint, con aún más acción potencial", avisó Colapinto. Por otro lado, analizó lo que viene siendo una temporada dificil, donde todavía no sumó puntos: "No ha sido una temporada fácil para nosotros, pero seguimos con la cabeza en alto y enfocados en hacer el mejor trabajo posible este fin de semana".