Juan Sebastián Verón le tiró una indirecta a Santiago Ascacibar y lo criticó en las redes sociales tras su pase a Boca + Seguir en









El presidente de Estudiantes mostró todo su malestar con el excapitán de su equipo, al lanzar una indirecta en las redes sociales citando una frase de Alejandro Sabella, símbolo del "Pincha".

La salida de Santiago Ascacibar de Estudiantes de La Plata rumbo a Boca dejó secuelas que excedieron lo futbolístico y tuvieron su capítulo más fuerte en redes sociales con el presidente del “Pincha”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de las declaraciones del mediocampista, quien en su presentación confesó “amar a Boca” y reconoció haber rechazado ofertas de River, Juan Sebastián Verón reaccionó con un posteo que encendió la polémica.

Las palabras de Ascacibar no cayeron bien en el entorno del club platense y, si bien Verón evitó dar explicaciones públicas sobre la transferencia, eligió expresarse de manera indirecta a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen con Alejandro Sabella acompañada de una frase contundente.

“Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”, fue el texto publicado por la “Bruja”, una cita históricamente atribuida a Sabella que rápidamente fue interpretada como un mensaje a Ascacibar, quien, meses atrás, había asegurado que en el fútbol argentino solo jugaría en Estudiantes.

image El malestar quedó aún más expuesto cuando hinchas del “Pincha” advirtieron otro gesto que no pasó inadvertido: Verón dejó de seguir a Ascacibar en Instagram tras confirmarse su llegada a Boca.

El movimiento simbólico reforzó la idea de una ruptura definitiva entre el presidente y uno de los referentes más identificados con el club en los últimos años. El impacto económico en Estudiantes quedó en segundo plano, y el foco estuvo en el peso simbólico de la salida, y en las consecuencias de las palabras dichas en el pasado.