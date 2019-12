Comenzó la sangría en la Superliga

Con tan solo 21 años, el ex mediocampista de River, Exequiel Palacios fue vendido al Bayer Leverkusen de Alemania a cambio de 24.100.000 dólares, quedándole al club de Nuñez alrededor de 18 millones. Por el joven volante tucumano, una de las mejores apariciones de la cantera millonaria de los últimos diez años, también estuvo interesado el Inter Miami, que debutará en la Major League Soccer de los Estados Unidos en 2020. Sin embargo, el futbolista prefirió dar el salto a Europa. En 2018 también estuvo en la órbita del Real Madrid.

Con la camiseta de River jugó 92 partidos entre torneos locales e internacionales y marcó 10 goles. Además fue parte de siete de los 11 títulos que logró el Millonario en la era Gallardo. También llegó a la Selección, donde se transformó en uno de los rostros del recambio que propuso Lionel Scaloni: sumando 17 partidos y un tanto.

Otro que apuntó sus botines hacia Europa fue Nicolás Domínguez, quien ya había sentenciado la última fecha en el triunfo ante Patronatro que “seguramente esta fue mi despedida de Vélez”. El volante del Fortín, también de 21 años, fue comprado por el Bologna de Italia en 9.500.000 millones de euros por el 75% del pase. Jugó 75 partidos con la camiseta de Vélez y convirtió 9 goles, cinco de éstos fueron en la presentetemporada.Se va en su mejor momento: el técnico Gabriel Heinze lo potenció y, además de ser titular indiscutido para el Gringo, se convirtió -al igual que Exequiel Palacios- en un integrante más de la selección argentina.

Sin embargo, esta nueva generación de jugadores argentinos no sólo son observados y contratados por clubes de Europa, sino que también la creación de la Superliga abrió el mercado hacia México, Estados Unidos y Asia.

Desde el norte de América se ya se fijaron y ficharon a dos “chicos” argentinos. Con apenas 19 años, tanto Matías Pellegrini como Julián Carranza, pasarán a Jugar en 2020 al Inter Miami, club fundado por el legendario futbolista inglés David Beckham en 2018 fundado y competirá en la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

En el caso del jugador de Estudiantes, fue contratado por el club estadounidense a fines de julio en un valor cercano a los 8.000.000 millones de dólares. Pellegrini, que es diestro y juega como extremo por la derecha, surgió de las inferiores del Pincha, a donde llegó a los once años, y debutó profesionalmente el 12 de agosto de 2018 contra Godoy Cruz por la Superliga, partido que Estudiantes perdió 1-0. Desde su debut en primera, marcó 18 partidos y 3 goles. A nivel internacional, fue convocado a las selecciones Sub 17 y Sub 20 de Argentina.

Por su parte, Carranza, un cordobés oriundo de Oncativo, nacido el 22 de mayo del 2000, apareció en la máxima categoría del Banfield cuando su equipo perdió 1-0 ante Defensa y Justicia, el 24 de noviembre del 2017. El conjunto norteamericano se lo compró a Banfield en 6 millones de dólares.

Otros que podrían emigrar son Lucas Martínez Quarta, Adolfo Gaich y Matías Saracho.

El caso del central de River, de 23 años, está siendo observado por clubes de Francia, Italia y España y su cláusula de rescisión de 22 millones de euros. Gaich, de 20 años lleva convertidos cuatro tantos en cinco partidos y es una de las figuras de la Superliga. La dirigencia de San Lorenzo aceleró las gestiones para buscar la renovación del delantero Adolfo Gaich y subirle su cláusula de rescisión de contrato, El delantero es pretendido por Milan y Betis pero su cláusula de salida es de 15.000.000 de dólares.

El otro que está con un pie en Europa es Zaracho. Con 21 años ya fue observado por Atlético de Madrid y Sevilla y forma parte del Sub 23 para el preolímpico de Colombia.por lo que Racing le renovó su contrato hasta 2023 y lo blindó en 22.000.000 de euros.

Otras figura jóvenes argentinas partieron en 2018 rumbo a Estados Unidos y Europa, tales los casos de Ezequiel Barco, que con 19 años pasó de Independiente a Atalanta United, y Nicolás Tagliafico y Sebastián Driussi que fueron transferidos al Ajax de Holanda y al Zenit de Rusia.

En 2017 Estudiantes vendió los pases de Juan Foyth (19 años) al Tottenham de Inglaterra en 10,5 millones de euros limpios y Santiago Ascacibar (22 años) al Stuttgart de Alemania en 7,5 millones limpios de la moneda europea. Entre ambas operaciones el Pincha recibió 17,5 millones.

Ya es como un clásico: Argentina no cesa de exportar jugadores jóvenes ya no sólo a Europa, sino a todas partes del mundo.