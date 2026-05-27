Una inesperada controversia que involucra a Lionel Messi se generó en la India. Un legislador de aquel país declaró que la gigantesca estatua levantada en Calcuta en honor al argentino “se balancea con el viento” y será retirada.
En India retiraron la estatua de Lionel Messi de 21 metros: los motivos
El imponente monumento dedicado al astro argentino será retirado de las calles de Calcuta.
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Los trabajadores se subieron a la estatua dorada de 21 metros de altura en la ciudad oriental de Calcuta, en Bengala Occidental, y le colocaron cuerdas alrededor de los hombros para asegurarla.
El monumento, con la figura del rosarino levantando la Copa del Mundo, fue presentada durante la gira GOAT (Greatest of all Time Tour) de Messi por la India en diciembre pasado. Pero el legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee, dijo que ya no era segura.
“Retirar la estatua ha resultado más fácil de decir que de hacer. Planeamos retirarla lo antes posible”, agregó el dirigente político local. Además, no especificó si la estatua sería reinstalada en otro lugar.
Cómo fue la caótica visita de Messi a la India
Cabe recordar que Lionel Messi tuvo una accidentada y fallida visita al país asiático a fines del año pasado. En teoría, iba a jugar un partido amistoso a estadio lleno. Pero la organización fue tan mala que el rosarino apenas pudo ingresar al campo de juego y se tuvo que retirar antes de tiempo.
Esto generó la ira de los miles de hinchas que habían pagado u$s100 por su entrada y se vieron estafados por no poder ver a su ídolo. Como consecuencia, hubo invasión de campo y destrucción de butacas, además de varias partes del estadio.
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