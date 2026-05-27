En India retiraron la estatua de Lionel Messi de 21 metros: los motivos

Una inesperada controversia que involucra a Lionel Messi se generó en la India. Un legislador de aquel país declaró que la gigantesca estatua levantada en Calcuta en honor al argentino “se balancea con el viento” y será retirada.

Los trabajadores se subieron a la estatua dorada de 21 metros de altura en la ciudad oriental de Calcuta, en Bengala Occidental , y le colocaron cuerdas alrededor de los hombros para asegurarla.

El monumento, con la figura del rosarino levantando la Copa del Mundo , fue presentada durante la gira GOAT (Greatest of all Time Tour) de Messi por la India en diciembre pasado. Pero el legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee , dijo que ya no era segura.

“Retirar la estatua ha resultado más fácil de decir que de hacer. Planeamos retirarla lo antes posible” , agregó el dirigente político local. Además, no especificó si la estatua sería reinstalada en otro lugar.

Cómo fue la caótica visita de Messi a la India

Cabe recordar que Lionel Messi tuvo una accidentada y fallida visita al país asiático a fines del año pasado. En teoría, iba a jugar un partido amistoso a estadio lleno. Pero la organización fue tan mala que el rosarino apenas pudo ingresar al campo de juego y se tuvo que retirar antes de tiempo.

Esto generó la ira de los miles de hinchas que habían pagado u$s100 por su entrada y se vieron estafados por no poder ver a su ídolo. Como consecuencia, hubo invasión de campo y destrucción de butacas, además de varias partes del estadio.