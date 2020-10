La picante e incómoda discusión entre Fantino y Miguel Simón al aire: ¿quién ninguneó a quién?

En la nota que dio para 'Enganche', Simón se diferenció y subestimó la capacidad periodística de Fantino, al punto de tratarlo como un "conductor" que sabe armar shows.

Apenas arrancó su defensa Simón, Fantino lo interrumpió: “¿Yo no hago periodismo conduciendo?, ¿es periodismo o es más periodismo medir con un dato quién le pega más fuerte a la pelota?”.

"No... A lo que yo me refiero cuando voy por otra calle es que yo voy a veces con un dato que vos no sé si lo despreciás o lo subestimás o no lo considerás. Buscar un dato no es hacer periodismo bien o mal. ¿Entendés?", explicó Simón.

A partir de ahí, la discusión se fue profundizando y el clima era cada vez más caliente en el estudio, mientras los demás (Closs, Latorre, Niembro, etc) mantenían un incómodo silencio.

“¿Sabés quién subestimó? Vos subestimaste. Porque mi actitud es una actitud filosófica de saber que no sé. De la misma manera que yo me fui a estudiar big data, vos podrías estudiar paradigmas de Thomas Kuhn”, disparó Fantino. “Y lo hago...”, le aseguró Simón. “No, no lo has hecho. Si querés hablamos de epistemología científica y hablemos de Thomas Kuhn... Yo me pongo a estudiar”, lo volvió a cruzar el conductor. “No sé por qué llevás la discusión a este terreno porque no es la intención", agregó Simón.

El intercambio duró varios minutos y tuvo momentos de absoluta rispidez, que obviamente convirtieron al programa de debate futbolístico en tendencia en redes sociales.

Finalmente, cuando parecía que había pasado el momento más tenso, sobre el final del programa Simón amenazó con su renuncia: “Te aclaro algo. Si vos creés que yo te ninguneo, vos tenés que hablar con la producción o me lo decís a mí, y si vos creés que te ninguneo, yo no tengo nada que hacer acá. No tengo nada que hacer. Es sencillo. No tengo mucho más para hacer acá".