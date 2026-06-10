Dibu Martínez tendría todo acordado para sumarse a la Juventus tras el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Emiliano Martínez dejaría el Aston Villa inglés para fichar por la Juventus de Italia tras llegar a un acuerdo verbal. Los detalles.

"Dibu" Martínez llegó a un acuerdo con la Juventus y sería nuevo jugador del equipo italiano

Por las primeras horas del miércoles se informó que Emiliano "Dibu" Martínez alcanzó un acuerdo contractual con la Juventus, uno de los clubes más grandes de la Serie A de Italia, y se encuentra a la espera de que las negociaciones entre la institución turinesa y el Aston Villa de Inglaterra lleguen a buen puerto.

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La Juventus ha dado un paso decisivo en su búsqueda de un nuevo arquero titular tras alcanzar un acuerdo de principio con Martínez. El campeón del mundo con la Selección Argentina expresó su interés en fichar por el equipo italiano.

Según Sky Italia, "Dibu" aceptó un contrato de tres años hasta 2029, lo que demuestra su firme deseo de vestir la camiseta de la "Vecchia Signora". Para facilitar el acuerdo, trascendió que el oriundo de Mar del Plata inclusive habría aceptado una reducción salarial con respecto a lo que gana actualmente en la Premier League.

El club de Turín busca obtener al arquero sin realizar un desembolso elevado por el traspaso, debido a que el argentino cumple 34 años en septiembre y consideran prioritaria la gestión financiera en la operación. El "Dibu" fue uno de los protagonistas de la Premier League durante las últimas temporadas, lo que incrementa el valor de su ficha.

Desde la dirigencia de la Juventus se filtró que la preferencia es acordar condiciones favorables para la transferencia, evitando un gasto considerable por el pase. La prensa italiana informó que la entidad inglesa aún no definió su postura definitiva respecto a la posible salida del arquero, lo que deja la resolución en suspenso.