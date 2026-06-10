Mundial 2026: Carlo Ancelotti juega al misterio con la defensa de Brasil tras la lesión de Wesley + Agregar ámbito en









El entrenador de Brasil decidió convocar a un mediocampista tras la lesión muscular de su lateral derecho titular y aún no se sabe quién jugará en esa posición durante el Mundial 2026.

Ancelotti juega al misterio con la defensa de Brasil tras la lesión de Wesley

En Brasil todos están en vilo por la decisión de Carlo Ancelotti tras la baja confirmada por lesión del lateral derecho Wesley. El entrenador del seleccionado brasileño juega la misterio y se demora en anunciar quien jugará en su lugar.

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El pentacampeón del mundo jugará el sábado su primer partido del Mundial 2026 contra Marruecos, pero hay pocas pistas sobre cómo Ancelotti resolverá los problemas defensivos a los que se enfrentan. Irónicamente, para un equipo históricamente reconocido por su talento ofensivo, la defensa de Brasil fue el tema principal de conversación durante la conferencia de prensa del martes.

La "Verdeamarelha" perdió a su lateral derecho titular, Wesley, quien quedó descartado tras sufrir una lesión muscular en el muslo durante el partido amistoso del sábado pasado contra Egipto. Y los posibles sustitutos —Roger Ibáñez o Danilo— no han estado jugando con regularidad en esa posición últimamente, ya que ambos se desempeñan actualmente más como defensas centrales.

image Wesley es baja para la Copa del Mundo y no tiene reemplazante.

"Estamos trabajando duro para llegar al partido en la mejor forma posible. Eso es todo lo que puedo decirles", dijo Ibáñez a los periodistas en el hotel de Brasil en Basking Ridge, Nueva Jersey. "Si les digo algo más, me meto en problemas", añadió cuando se le preguntó si esperaba ser titular y, de ser así, si sería como lateral derecho o en una posición más central.

Ancelotti optó por no convocar a un lateral derecho especialista para sustituir a Wesley, y en su lugar llamó al centrocampista del Atalanta, Ederson. Ibáñez, que juega en el Al-Ahli de Arabia Saudita, dijo que Ancelotti aún no había mantenido conversaciones específicas con él ni con Danilo sobre la situación, lo que sugiere que todavía no se ha tomado una decisión final. Sin embargo, añadió que su propio estilo es más defensivo que el de Wesley, y que el defensa lesionado representa una mayor amenaza ofensiva por la banda. Por último, trascendió que el italiano Ancelotti también podría optar por utilizar a un centrocampista como lateral derecho.