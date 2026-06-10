La Selección argentina llega al Mundial 2026 como líder absoluta del ranking FIFA

El triunfo ante Islandia le permitió al equipo de Lionel Scaloni mantenerse en la cima de la clasificación mundial antes del debut en la Copa del Mundo.

La Seleccion argentina iniciará el Mundial 2026 como la mejor ubicada en la clasificación de la FIFA.

La Selección argentina se ubicó en el primer puesto del ranking FIFA tras su victoria por 3-0 frente a Islandia y llegará al Mundial 2026 como la selección mejor posicionada del planeta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni consolidó su liderazgo en la clasificación internacional y se presentará en la Copa del Mundo con el respaldo de los números y el prestigio de ser el campeón vigente.

El triunfo conseguido en el último amistoso antes del Mundial permitió que la Albiceleste alcanzara los 1877,27 puntos , cifra que la mantiene por delante de sus principales perseguidores. De acuerdo con la actualización más reciente, España ocupa el segundo lugar con 1874,71 unidades , mientras que Francia aparece en la tercera posición con 1870,70 .

La diferencia entre los tres seleccionados es mínima, pero suficiente para que Argentina conserve el liderazgo y afronte la competencia más importante del fútbol internacional desde lo más alto de la clasificación elaborada por la FIFA.

El triunfo ante Islandia le permitió a la Albiceleste mantenerse en la cima del ranking mundial.

La victoria frente a Islandia fue determinante para fortalecer la posición del conjunto nacional. Los goles de Valentín Barco , Lionel Messi y Thiago Almada sellaron un triunfo convincente en el último ensayo previo al debut mundialista y permitieron cerrar la preparación con buenas sensaciones.

Además del resultado, el encuentro dejó señales positivas para el cuerpo técnico de Scaloni, que observó respuestas favorables tanto de los habituales titulares como de varios futbolistas que buscan ganarse un lugar dentro del equipo. El rendimiento colectivo reforzó la confianza de una selección que intentará defender el título obtenido en Qatar.

seleccion argentina islandia

Una realidad distinta a la previa de Qatar 2022

La ubicación actual representa una mejora respecto al escenario con el que Argentina llegó al Mundial anterior. En la previa de Qatar 2022, el seleccionado nacional ocupaba el tercer puesto del ranking FIFA, por detrás de Brasil y Bélgica.

Ahora, cuatro años después y con la estrella conseguida en Doha sobre el pecho, la Albiceleste desembarcará en la Copa del Mundo desde la posición de privilegio. Detrás de Argentina, España y Francia, el resto del top 10 lo completan Inglaterra, Portugal, Brasil, Marruecos, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Con el liderazgo mundial asegurado y el debut frente a Argelia cada vez más cerca, la Seleccion argentina afrontará el inicio del Mundial 2026 respaldada