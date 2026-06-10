"Voy a marcar mi gol en la final": la predicción de Luis Henrique, delantero de Brasil en la previa del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









En la previa del debut mundialista, el jugador de la Verdeamarela manifestó toda su fe al afirmar que marcará un gol en la final de la Copa del Mundo.

"Voy a marcar mi gol en la final": la predicción de un atacante de Brasil en la previa del Mundial 2026

El delantero de la Selección de Brasil, Luis Henrique, señalo que "todos los días visualiza su gol en la final de la Copa del Mundo" que se jugará el 19 de julio, en Nueva York.

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El atacante que fue campeón de la Copa Libertadores 2024, y marcó un gol en la final jugada en el Estadio Monumental, confesó en una entrevista: "Mi mentor me dice todos los días que me despierte, me mire al espejo y diga que voy a marcar el gol de la victoria en la final".

También agregó que por recomendación de su mentor se imagine como recibirá el premio a mejor jugador del Mundial 2026, el mismo que consiguió Lionel Messi en dos ocasiones, en Brasil 2014 y Qatar 2022.

Además señaló: "Todos los días lo visualizo para que, cuando llegue ese momento, esté preparado y concentrado para marcar ese gol y para que la selección brasileña se proclame campeona".

La "Canarinha" no salió campeón y no llegó a una final desde que levantó el titulo en Corea-Japón 2002, en donde ganó ante Alemania con dos goles de Ronaldo Nazario.

Mientras tanto, los dirigidos por Carlo Ancelotti comienzan el camino mundialista ante Marruecos, luego ante Haití y cierran frente a Escocia para finalizar la etapa de Fase de Grupos.