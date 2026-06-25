Federico Valverde vs Álex Baena: el otro enfrentamiento entre Uruguay y España

Ambas selecciones disputarán la definición del grupo H del certamen mundialista, aunque además de este cruce habrá otro que también va a dar de qué hablar entre dos de sus máximas figuras.

La Selección de Uruguay se juega la clasificación a la próxima fase del Mundial 2026 ante España, el viernes a las 21 horas en el Estadio Guadalajara . El enfrentamiento entre dos potencias llama mucho la atención de los aficionados neutrales, pero el duelo entre Federico Valverde y Álex Baena que hubo en el pasado hará que se encienda mucho más la tensión en el terreno de juego.

En la previa del partido, Baena habló sobre el último altercado que tuvo con el exPeñarol: “A lo mejor Valverde tiene cierta fijación conmigo, nunca le he preguntado si sigue teniendo rencor o ha perdonado. A lo mejor sí, o a lo mejor fue un lance del juego. No lo sé. Yo viendo la acción pienso que fue un poco más fijación que otra cosa, pero es verdad que el fútbol como pasa tan rápido todo…”, sentenció.

Además, agregó que el primer episodio entre ambos casi lo hace abandonar su sueño profesional: “Me marcó un antes y un después en lo personal. Casi dejo el fútbol por lo que afectó a mi familia: amenazas de muerte y ver en la tele que estaban hablando de mí fue lo que más me dolió. Justo cuando estaba por tomar la decisión Luis (de La Fuente) me convocó por primera vez y comencé a remontar mentalmente”, aseguró el jugador del Atlético Madrid en una entrevista con El Partidazo.

Qué pasó entre Valverde y Baena

La pelea entre ambos jugadores se dio en un partido por la liga española en abril del 2023, en el que se enfrentaban el Real Madrid, de Valverde, y el Villarreal, de Baena. El jugador uruguayo estaba pasando un momento familiar complejo debido a las dificultades que estaba teniendo el embarazo de su segundo hijo y, según fuentes españolas, el jugador del Submarino Amarillo hizo un comentario al respecto que hizo que el ambiente entre ellos se torne hostil.

Al término del encuentro, el jugador de la Celeste lo fue a buscar al estacionamiento del Estadio Bernabéu y lo golpeó en el rostro. Baena, quién negó los dichos hacia su hijo, lo denunció por el incidente que fue investigado por la Comisión Antiviolencia y posteriormente remitido al departamento de Competición. Finalmente, la causa se cerró debido a inconsistencias en las declaraciones del español.

image Valverde vs Baena en 2026. ESPN

La tensión no termino ahí, sino que en marzo de este año se volvieron a enfrentar en el derbi de Madrid. Al minuto 77, Valverde protagonizó la jugada que generó controversia: se aproximó a Baena por atrás, le cometió una dura infracción en el tobillo y fue sancionado con tarjeta roja de inmediato, lo cuál generó sorpresa en el jugador uruguayo y en el resto del plantel. Por lo que definitivamente la historia entre ellos dos aún no finalizó.