Fernando Gago fue presentado oficialmente como nuevo DT de Boca Juniors

"Hay veces que los sueños no se cumplen y otras veces se dan en el corto o mediano plazo. Me siento en un momento personal muy bueno y creo que llegó en el momento justo", expresó en ese sentido.

En conferencia de prensa, el flamante DT contó cómo se dio su llegada, tras la salida de Diego Martínez por bajos rendimientos y malos resultados. "Se habló durante tres o cuatro semanas, pero yo recibí la llamada hace cuatro días. El que me quiera creer, me creerá", sostuvo sobre las largas especulaciones sobre su salida de México para dirigir a Boca.

"Tomé la decisión que creía lo mejor para mí. Fue muy fácil. Al hincha le quiero agradecer el cariño y pedirle que acompañe, porque vamos a intentar competir siempre".

Fernando Gago descartó la llegada de refuerzos y destacó: "Hoy los mejores los tengo acá adentro"

Por otro lado, se refirió al presente del equipo y su primer acercamiento al grupo y señaló: "Hablé grupalmente con todos. Las charlas individuales se irán dando en el día a día. El plan para los referentes es que entrenen todos a la par. Acá nadie va a jugar por el nombre. El que entrene al máximo y de todo en la semana, se ganará un lugar en el equipo". En ese sentido, aseguró que por el momento no habló con ningún refuerzo y adelantó que analizará qué jugadores traer cuando termine la temporada. "Se dieron muchos nombres, pero no es momento de hablar por respeto a mis jugadores. Hoy los mejores los tengo acá adentro. Hoy no me interesa hablar con nadie".

Fernando Gago 1.jpg La llegada de Fernando Gago a Boca. Foto: Boca Juniors

En cuanto al juego, aseguró que su objetivo es que el equipo "sea protagonista, con mucho peso ofensivo". "Confío en que jugando en el arco rival, es cuando más tendremos posibilidades de ganar. El jugador se siente cómodo con la pelota, y también vamos a proponer mucha posesión", analizó.

"Tenemos que trabajar. No hay que hablar mucho, sino hay que hacer. Trato de buscar lo más rápido posible mi idea de juego para que podamos lograr algún título", agregó.